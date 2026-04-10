21.4 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arco

Immediapress
Immediapress
Immediapress
2 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dall’amministrazione di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. 

Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. Durante le due giornate sarà possibile degustare prodotti tipici della Sabina, visitare gli spazi espositivi con vendita di prodotti agroalimentari del territorio e della Regione Lazio, e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un’ampia zona degustazione dove i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici della Sabina, tra tradizione, qualità e filiera locale, in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti e con il Consorzio Sabina Dop. Accanto agli stand, sarà presente un’area food truck per un’esperienza di gusto dinamica e accessibile a tutti. Il borgo sarà animato da attività collaterali, tra rievocazioni storiche, musica itinerante, spettacoli folkloristici, tiro con l’arco e passeggiate culturali. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini con attività e animazione. Durante le giornate sarà inoltre possibile partecipare a un’iniziativa solidale di scambio e donazione, portando giocattoli, oggetti e libri in buono stato. 

“Questa edizione della Fiera di Farfa rappresenta un momento importante per valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità e per i visitatori”, dichiara il Sindaco Roberta Cuneo. 

“Abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e coinvolgente, capace di unire qualità, intrattenimento e valorizzazione del borgo, con attività pensate per tutte le età e un’attenzione particolare alle nostre produzioni locali”, aggiunge la Consigliera delegata all’agricoltura e all’organizzazione della Fiera di Farfa, Pamela Martini. 

La Fiera di Farfa si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio, rafforzare il legame tra tradizione e innovazione e coinvolgere un pubblico ampio, tra famiglie, appassionati e operatori del settore. Un’occasione per vivere il borgo, riscoprire le eccellenze locali e partecipare attivamente a un modello di sviluppo più sostenibile. 

 

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di KTP.Agency

immediapress

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.4 ° C
23.9 °
20.4 °
42 %
1.5kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1332)ultimora (767)sport (144)Tecnologia (64)salute (62)ImmediaPress (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati