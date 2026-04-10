Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arco

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dall’amministrazione di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.

Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. Durante le due giornate sarà possibile degustare prodotti tipici della Sabina, visitare gli spazi espositivi con vendita di prodotti agroalimentari del territorio e della Regione Lazio, e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età.

Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un’ampia zona degustazione dove i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici della Sabina, tra tradizione, qualità e filiera locale, in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti e con il Consorzio Sabina Dop. Accanto agli stand, sarà presente un’area food truck per un’esperienza di gusto dinamica e accessibile a tutti. Il borgo sarà animato da attività collaterali, tra rievocazioni storiche, musica itinerante, spettacoli folkloristici, tiro con l’arco e passeggiate culturali. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini con attività e animazione. Durante le giornate sarà inoltre possibile partecipare a un’iniziativa solidale di scambio e donazione, portando giocattoli, oggetti e libri in buono stato.

“Questa edizione della Fiera di Farfa rappresenta un momento importante per valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità e per i visitatori”, dichiara il Sindaco Roberta Cuneo.

“Abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e coinvolgente, capace di unire qualità, intrattenimento e valorizzazione del borgo, con attività pensate per tutte le età e un’attenzione particolare alle nostre produzioni locali”, aggiunge la Consigliera delegata all’agricoltura e all’organizzazione della Fiera di Farfa, Pamela Martini.

La Fiera di Farfa si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio, rafforzare il legame tra tradizione e innovazione e coinvolgere un pubblico ampio, tra famiglie, appassionati e operatori del settore. Un’occasione per vivere il borgo, riscoprire le eccellenze locali e partecipare attivamente a un modello di sviluppo più sostenibile.

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