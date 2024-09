FILA lancia l’Hub Insegnanti “Un Futuro da Colorare” e presenta il progetto per l’anno scolastico 2024/2025 “Fatti sentire, colorando!”

(Adnkronos) – Milano, 25 settembre 2024 – F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – da sempre vicina al mondo della scuola – annuncia il lancio della piattaforma un futuro da colorare.fila.it, il nuovo Hub Insegnanti. Il progetto digitale è stato pensato per offrire alle e agli insegnanti di tutta Italia uno spazio dove creatività e apprendimento si incontrano, fornendo spunti ludico-didattici, laboratori e materiali per arricchire l’esperienza in aula. Un punto di riferimento dove i docenti possono trovare strumenti per aiutare studentesse e studenti, a coltivare, attraverso l’arte, l’immaginazione e l’espressione creatività, sensibilizzandoli al tempo stesso su tematiche fondamentali per il loro futuro: sostenibilità, inclusione, pace e rispetto. All’interno dell’Hub prende vita anche il nuovo progetto per l’anno scolastico 2024/2025“Fatti sentire, colorando!”, un’iniziativa rivolta per la prima volta anche alle scuole secondarie di primo grado, oltre alle scuole dell’infanzia e primarie. Con “Fatti sentire, colorando!”, FILA invita studentesse e studenti a esprimere le proprie idee e valori attraverso la creazione di un manifesto collettivo, ispirato a quattro temi fondamentali legati all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: rispetto per il pianeta, inclusione e parità, pace e giustizia, e vivere sostenibile. All’interno della piattaforma è possibile scaricare il regolamento e approfondire la presentazione del progetto. Con questa iniziativa FILA desidera invitare ad una riflessione rispetto ad un futuro più giusto e sostenibile, sottolineando come la creatività possa diventare uno strumento potente di cambiamento sociale.

Come partecipare e vincere.

Le scuole potranno registrarsi all’iniziativa fino al 12 maggio 2025, caricando i propri elaborati nel portale un futuro da colorare.fila.it. Tutte quelle che presenteranno entro il 20 gennaio 2025 almeno due elaborati (trattando almeno due tra le tematiche proposte) avranno la possibilità di partecipare a un webinar esclusivo con esperti del settore educativo e artistico. Coloro che realizzeranno almeno quattro elaborati, uno per ogni tematica, entro il 12 maggio 2025, accederanno alla fase finale della selezione. Una giuria di esperti valuterà i lavori e decreterà i vincitori entro il 3 giugno 2025.

I primi tre classificati di ciascun ciclo scolastico (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) riceveranno una fornitura di prodotti FILA del valore di 2.500 euro, per un totale di 22.500 euro in materiali. Inoltre, il primo classificato di ogni ciclo avrà l’opportunità di ospitare nella propria scuola un workshop artistico condotto da un illustratore professionista.

L’importanza della creatività e l’impegno di FILA per un futuro sostenibile.

FILA ha da sempre l’obiettivo di operare in modo responsabile, integrando i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nel proprio modello di business. Con il progetto “Fatti sentire, colorando!”, l’azienda riafferma il suo impegno nel sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali come giustizia sociale, inclusione e rispetto per l’ambiente. Attraverso la forza della creatività, FILA contribuisce attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo, ispirando un cambiamento positivo nella società. F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, mercato EXM – Euronext STAR. L’azienda, con un fatturato di 779,2 mln di euro al 31 Dicembre 2023, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana LapiceriaMexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Alla data di chiusura dell’esercizio, il Gruppo F.I.L.A. è attivo con 25 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia), 33 filiali nel mondo e impiega oltre 11.800 persone (di cui 8.423 DOMS).

