Financial Times: Peirone (CEIP) “Il Piemonte si riconferma in sesta posizione tra le regioni europee per investimenti esteri. Premiata nostra strategia di attrazione dei capitali”

(Adnkronos) – 17 febbraio 2025."Il Piemonte si riconferma al 6° posto tra le regioni europee di grandi dimensioni per la sua strategia di attrazione degli investimenti esteri, nella classifica stilata da fDi Intelligence del Financial Times, testata specializzata in investimenti diretti esteri. Questo riconoscimento corona un anno record e conferma la validità della strategia posta in essere da Ceipiemonte nel corso della sua storia. Per la prima volta, anche Torino entra nella Top 10 delle grandi città europee per la capacità di attrarre capitali esteri. È il frutto di un lavoro iniziato nel 2022, che ha portato ai primi risultati nel 2023 e ora si conferma nel 2025. Abbiamo riorganizzato Ceipiemonte, creando una divisione specifica per l'attrazione di investimenti e cercando competenze a livello globale. Abbiamo assunto almeno 20 giovani, tutti under 40 e, in alcuni casi, under 30, con esperienza internazionale. Abbiamo creato forti sinergie con la Regione Piemonte, le Camere di Commercio e le Università, integrando reti istituzionali, commerciali e accademiche. Con una crescita degli investimenti in Piemonte di oltre l'80% negli ultimi quattro anni, i risultati dimostrano l'efficacia del nostro lavoro, basato su un approccio che combina market intelligence, accordi strategici con player internazionali, assistenza puntuale agli investitori e promozione all'estero delle opportunità che il nostro territorio offre. Siamo passati da poche decine di proposte di investimento sul territorio a quasi 500 casi seguiti dal team di attrazione investimenti di Ceipiemonte. Il primo investitore in Piemonte è la Francia, mentre il primo Paese extraeuropeo sono gli Stati Uniti. Gli investimenti, che siamo stati in grado di attirare solo nel 2024, avranno una ricaduta economica di 3,2 miliardi di euro sul territorio piemontese e creeranno 2.000 nuovi posti di lavoro. Parliamo di cifre considerevoli per la Regione Piemonte. Sicuramente i settori dell'Aerospazio e dell'Automotive sono quelli che hanno attirato i maggiori investimenti. Tuttavia, risultati significativi si sono riscontrati anche nell'agroalimentare, nella meccatronica e nei semiconduttori" – È quanto dichiarato dal Professor Dario Peirone, economista e Presidente di Ceipiemonte (Centro Estero per l'Internazionalizzazione, servizi per le imprese piemontesi ed estere che desiderano investire a Torino e in Piemonte), commentando i dati della classifica pubblicata nella nuova edizione del rapporto European Cities and Regions of the Future 2025 del Financial Times.