Fondazione Snaitech:5 borse di studio per i talenti del CUS Propatria Milano

(Adnkronos) – Tra gli atleti sostenuti nel loro percorso formativo e sportivo, anche due giovani quattrocentisti che hanno rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 Milano, 21 novembre 2024 – Fondazione Snaitech, impegnata nella promozione dello sport giovanile, ha sostenuto nel 2024 cinque giovani talenti del CUS Propatria Milano Atletica, una delle più antiche e medagliate società di atletica leggera, assegnando loro borse di studio per supportarli nel loro percorso sportivo e accademico. Tra i beneficiari, anche due atleti, promesse dei quattrocento, che hanno fatto parte del team italiano di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: un risultato che conferma il potenziale di questi giovani sportivi e sottolinea l’importanza di garantire loro le risorse e il sostegno necessari per affermarsi come persone e come atleti. “Fondazione Snaitech crede fermamente nel potere dello sport come strumento di crescita e generatore di opportunità. Sostenere i giovani talenti non solo arricchisce il nostro panorama sportivo, ma aiuta questi ragazzi a crescere come individui, sviluppando il loro talento nello sport senza trascurare la formazione personale” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Vicepresidente di Fondazione Snaitech e AD di Snaitech “Siamo particolarmente orgogliosi di essere al fianco di una realtà prestigiosa come il CUS Propatria Milano Atletica e aver visto due dei giovani atleti che abbiamo supportato competere alle Olimpiadi: uno straordinario risultato che ci sprona ad impegnarci ancora di più al fianco dei campioni di domani”. Le borse di studio assegnate da Fondazione Snaitech sono state pensate per supportare i beneficiari a tutto tondo, contribuendo a coprire le spese per l’allenamento, l’assistenza tecnica, l’accesso agli impianti sportivi e l’iscrizione a corsi scolastici. Grazie a questa sinergia tra atletica e formazione scolastica, i giovani talenti hanno potuto raggiungere traguardi significativi. Con questo progetto, Fondazione Snaitech conferma il suo ruolo di punto di riferimento nella Corporate Social Responsibility, investendo in iniziative che promuovono il talento e favoriscono uno sport accessibile e inclusivo. In questo contesto, CUS Propatria Milano Atletica si è rivelato un partner ideale, unendo professionalità e passione nell’accompagnare gli atleti-studenti nel loro percorso sportivo e accademico. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it;

