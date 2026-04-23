Gian Andrea Turnaturi lancia il libro su come creare un’organizzazione sportiva di successo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 24.04.2026 – Quando si gestisce un’associazione o una società sportiva è facile rimanere intrappolati nelle maglie della burocrazia, con il rischio di incorrere in sanzioni pesanti, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Da qui l’importanza di una corretta pianificazione societaria con l’aiuto di un vero esperto di settore.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la passione sportiva in un progetto solido, trasparente e fiscalmente inattaccabile, esce oggi il libro di Gian Andrea Turnaturi “COMMERCIALISTA SPORTIVO. Strategie, strumenti e modelli organizzativi per associazioni e società sportive” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per progettare al meglio un progetto sportivo competitivo e fiscalmente ineccepibile.

“Il mio libro è una guida operativa per chi gestisce o vuole avviare un’organizzazione sportiva. Parla di forme giuridiche, strategie fiscali, protezione del patrimonio, modelli organizzativi e innovazione” afferma Gian Andrea Turnaturi, autore del libro. “L’obiettivo è trasformare la passione per lo sport in un progetto strutturato, sostenibile e professionale, capace di crescere nel tempo”.

Come precisa lo stesso autore, dopo oltre 20 anni di esperienza sul campo, ha visto troppe associazioni e società sportive “fallire” non per mancanza di passione, ma per assenza di metodo, strategia e competenze specifiche. Da qui il bisogno di condividere strumenti pratici e concreti per aiutare dirigenti e imprenditori sportivi nella costruzione di progetti solidi, evitando errori che possono costare caro.

“Quello di Turnaturi è un manuale che tutti gli imprenditori che operano nel mondo dello sport dovrebbero leggere” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostrano le informazioni contenute all’interno di questo testo, strutturare al meglio un progetto sportivo partendo dalle basi è possibile: tutto sta nell’affidarsi a un vero esperto di settore”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché è una realtà editoriale focalizzata sulla formazione pratica e orientata ai risultati” conclude l’autore. “Con Giacomo Bruno condividiamo la stessa visione: offrire contenuti concreti, immediatamente applicabili e pensati per professionisti e imprenditori che vogliono fare la differenza”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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Gian Andrea Turnaturi (Roma, 1981) è Dottore Commercialista e Revisore della Sostenibilità. Fondatore del brand “Commercialista Sportivo” e CEO della prima STP di Commercialisti Società Benefit certificata ESG in Italia, da oltre 15 anni si occupa di Sport e Terzo Settore. Il suo studio è tra i “100 Best in Class 2025” (TeamSystem/Forbes). Tax Advisor specializzato in pianificazione strategica e fiscale, asset immateriali, welfare, protezione del patrimonio e passaggi generazionali, è anche un game changer per chi vuole vincere anche fuori dal campo. Sito web:

https://gianandreaturnaturi.it

Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di

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Responsabilità editoriale di Bruno Editore

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