Gli italiani e il Salmone Norvegese:boom di consumo per un mercato in continua crescita

(Adnkronos) – Milano, 10 marzo 2025 – L’Italia si conferma uno dei mercati più dinamici e ricettivi per il salmone norvegese; con un consumo in costante crescita, oggi rappresenta il terzo mercato con quasi il 10% di tutto il salmone prodotto in Norvegia che arriva sulle tavole degli italiani. Negli ultimi dieci anni, il consumo di salmone in Italia è più che raddoppiato, riflettendo una dinamica di mercato ormai stabilmente positiva. Nel 2024, l’Italia ha importato salmone norvegese per un valore di oltre 6 miliardi di NOK, pari a quasi 550 milioni di euro, segnando una delle cifre più alte degli ultimi anni. Le recenti stime indicano che gli italiani hanno consumato quasi 140.000 tonnellate di salmone norvegese lo scorso anno. Questo notevole volume è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la grande versatilità di questo prodotto, che si presta a innumerevoli preparazioni, come quella più amata dagli italiani: la pasta! A questo si aggiunge l’evoluzione delle abitudini alimentari dei consumatori, sempre più orientati verso piatti a base di pesce crudo come sushi e poké, che hanno contribuito ulteriormente all’incremento dei consumi. Infatti, si stima che in Italia ci siano circa 1.000 ristoranti specializzati in poke che arriveranno a circa 2.000 nei prossimi anni. Il fenomeno si estende anche al sushi, con migliaia di ristoranti che lo offrono in tutta Italia: “L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di ristoranti di sushi e poke e ci confermano che i piatti con salmone sono tra i più richiesti”, ha dichiarato Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council.

Per gli italiani, il Salmone Norvegese è sempre più sinonimo di qualità e freschezza: la domanda per questo prodotto è in costante aumento, un trend che si riflette anche nella crescente attenzione dei consumatori italiani per l’origine e la sostenibilità dei prodotti ittici. E quando si parla di salmone, gli italiani non hanno dubbi: l’origine che prediligono è quella norvegese.



Come emerge dal recente rapporto del Norwegian Seafood Council sulle principali tendenze di consumo dei prodotti ittici in Italia, quasi 8 italiani su 10 ritengono fondamentale che il pesce sia contrassegnato con l’etichetta di origine, e 7 su 10 considerano la sostenibilità un fattore determinante nelle loro scelte d’acquisto. “Crediamo fermamente nella continua crescita del salmone norvegese in Italia, considerando due elementi chiave: la sua eccezionale versatilità culinaria e la solida preferenza espressa dai consumatori. Tale preferenza, consolidata nel tempo, è fortemente influenzata dall’origine del prodotto, un elemento chiave nella scelta dei consumatori, sia nei punti retail che nei ristoranti.” ha dichiarato Gangsø. Grazie alla sua versatilità e alla combinazione di tradizione culinaria italiana e innovazione gastronomica, il salmone norvegese sta diventando sempre più un ingrediente essenziale sulle tavole degli italiani, dalle cucine domestiche all’out of home. Un successo che non deriva solo dalla sua capacità di incontrare le preferenze dei consumatori, ma soprattutto dalla fiducia nella sua origine e qualità. Il Norwegian Seafood Council è una società di proprietà del Ministero del Commercio, dell’Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell’acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Norwegian Seafood Council ha sede a Tromsø e conta rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L’attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei mercati nuovi e già esistenti.

