Il Paradiso delle 4 ruote si chiama Auto Village

Monterotondo, 17/10/2024 – Concessionario di veicoli ricreativi, Alberto Sangermano, titolare di Auto Village, a Monterotondo, è specializzato anche in riparazione camper ed è concessionario di automobili, oltre 400 in pronta consegna, sia nuove, che usate. 10.000 mq all’esterno e circa 4000 all’interno, Auto Village è il vero paradiso delle 4 ruote. Apprezzatissimo dal pubblico vip e non solo dalla gente comune, annovera tanti nomi dello show biz, mondo dello spettacolo, sport e musica. Il mercato delle auto è profondamente cambiato; si compra l’usato, il noleggio fa tendenza, si cambiano spesso modelli e gusti. Per non parlare di quello che è stato definito il turismo itinerante, o il trend camper life, che, soprattutto dopo la pandemia, ha spinto gli italiani a viaggiare in autonomia su ruote, su un camper attrezzatissimo, magari stile americano, sostando in aree dove è possibile godersi vacanze spensierate da soli, in coppia, o in famiglia, immergendosi nella natura e spostandosi in zona in bicicletta o a piedi. “Il pubblico chiede sia il nuovo che l’usato, noi troviamo cio’ che gli altri non riescono a reperire; se un calciatore, per esempio, cerca un modello particolare e la casa madre non ce l’ha, noi ci arriviamo comunque”- dice Alberto Sangermano Auto Village si sposta in tutta Europa per cercare una macchina, come è successo con piu’ di un noto calciatore, che aveva richiesto una super car edizione speciale e che è stata consegnata dopo soli 9 gg e secondo le sue esigenze che, quando si tratta di personaggi noti, sono sempre altissime. Per quanto riguarda i camper, ci sono circa 25 mezzi a noleggio, oltre ai servizi di assistenza camper e auto; le più grandi richieste riguardano la benzina, anche se l’elettrico piace; “ma il rombo del motore resta sempre il sogno di tanti”- aggiunge Sangermano Alcuni camper, che possono arrivare a costare quasi 500.000 euro, somigliano a camere di alberghi a 5 stelle; tra le richieste più folli, anche quella di un camper con lo spazio per l’auto all’interno. Ormai hanno tutti tv il wifi interno e somigliano a una seconda casa ma su 4 ruote, una tendenza arrivata soprattutto dagli USA. “Da quando Auto Village ha come partner tanti agenti di calciatori il mercato è salito tanto, serviamo molti atleti di Serie A ed è un piacere lavorare con loro”- conclude Sangermano -“se un giocatore ha un problema andiamo a prendere l’auto, gli diamo la sostitutiva e gli riportiamo in poco tempo la sua cercando di fornire un servizio a 360 gradi 24 ore su 24” Auto Village Monterotondo via salaria 100, 00015 Monterotondo, Lazio

