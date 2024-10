Il TTG Travel Experience accoglie le novità iGrandiViaggi: dai nuovi itinerari allo sviluppo tecnologico per il turismo

(Adnkronos) – Rimini 09/10/2024 – Al padiglione A3, Stand 504, del TTG Travel Experience di Rimini, dal 9 all’11 ottobre, il tour operator iGrandiViaggi presenterà innovazioni e cambiamenti che condurranno l’azienda verso un periodo di crescita e di sviluppo, focalizzandosi principalmente sulle tecnologie più innovative e sulla volontà di offrire al pubblico un servizio sempre più ampio e diversificato. Punto di riferimento per il turismo italiano, iGV ha dimostrato di sapersi adattare alla continua evoluzione del mercato, investendo nello studio di strumenti che possono migliorare la gestione e l’organizzazione e nella ricerca di itinerari e destinazioni attraenti. Dopo una stagione proficua, in particolare per le vacanze al mare, considerando che il mare è da sempre il punto di forza del tour operator, iGV offrirà nuove proposte e pacchetti viaggio innovativi, impegnandosi inoltre a supportare le agenzie partner e dimostrando la propria sensibilità verso le tematiche ambientali. Il tour operator iGrandiViaggi non è solo una grande azienda, ma include anche una rete di agenzie di viaggio partner che propongono al pubblico itinerari, destinazioni e pacchetti vacanze. La novità che riguarda proprio le agenzie partner è l’organizzazione di una serie di incontri con i collaboratori, su tutto il territorio nazionale partendo da Napoli il 15/10/2024. Questi incontri, battezzati con il nome iGV Travel Accademy, non si limiteranno ad illustrare le novità, per le agenzie rappresenteranno un momento di crescita e di formazione, che consentirà loro di implementare il metodo di lavoro con strumenti all’avanguardia e di informarsi riguardo alle nuove destinazioni e agli sviluppi previsti per il futuro. Uno strumento certamente utile che avranno a disposizione le agenzie è la Blue Collection, creata per abbinare itinerari e destinazioni e realizzare pacchetti viaggio personalizzati, con la possibilità di fornire subito tutti i dettagli informativi ai clienti mediante QR Code. Un evento fondamentale nel periodo di grandi cambiamenti che iGV sta attraversando è la scelta di avvalersi di tecnologie innovative e sofisticate: prima di tutto l’adozione di un gestionale sviluppato appositamente che verrà impiegato sia nella struttura interna del tour operator, sia dalle agenzie partner, e che consentirà di personalizzare i pacchetti viaggio proponendo vere e proprie soluzioni su misura ad ogni singolo cliente. Sotto l’aspetto tecnologico, l’intento di iGV è quello di arrivare ad avere un CRM che integri diversi strumenti digitali e che possa sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale: un progetto utile per poter rimanere sempre in linea con le tendenze del mercato e soddisfare ogni genere di richiesta, modificando le offerte in qualsiasi momento. Il mare è da sempre l’elemento di maggiore successo per iGV che, concentrandosi su di esso, ha scelto di rilanciare i tour in Africa, dalle isole, al deserto, ai safari, proponendo però viaggi progettati per piccoli gruppi. Questa soluzione consente di offrire un’esperienza coinvolgente e personalizzata, e permette ai viaggiatori di scoprire in tutta tranquillità luoghi meravigliosi e indimenticabili. Un’altra destinazione che iGV ha deciso di potenziare è l’Asia Orientale, proponendo nuove destinazioni in Cina e in India e integrando il catalogo con altri paesi, ad esempio la Corea, che sarà prossimamente disponibile. In questo modo, i viaggiatori avranno a disposizione non solo le mete più classiche, ma anche località meno frequentate ma comunque affascinanti, spesso situate al di fuori dai tradizionali itinerari del turismo internazionale, scoprendo territori e culture ancora incontaminati. Naturalmente, in un momento di innovazione non poteva mancare l’ampliamento delle offerte per le vacanze al mare: non solo isole meravigliose e spiagge da sogno, ma anche crociere personalizzate in base alle singole preferenze. I viaggi di nozze sono sempre stati al centro dell’attenzione di iGV, che ha voluto rinnovare il catalogo dedicato alla luna di miele includendo oltre cento itinerari, scelti tra tutte le destinazioni attuali, comprese quelle africane. Un vero regalo per le coppie, che potranno vivere il loro viaggio di nozze in base al proprio stile di vita, dal relax, al romanticismo, all’avventura. La fase di sviluppo e crescita di iGV non si ferma, ma proseguirà in un lungo percorso, mirato ad ampliare al massimo le proposte di viaggio e ad implementare l’uso di software e altri strumenti digitali innovativi. L’intenzione è quella di garantire esperienze uniche e viaggi personalizzati, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti del comfort, del lusso e di un servizio sempre di livello elevato, e sempre con il massimo riguardo verso la sostenibilità ambientale.

