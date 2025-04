Inaugurato l’impianto fotovoltaico donato da ACEPER al Comune di Chivasso: un nuovo passo verso l’indipendenza energetica

(Adnkronos) – Chivasso, 15 aprile 2025 – Ierimattina alle ore 11 è stato inaugurato ufficialmente l’impianto fotovoltaico donato dall’associazione ACEPER (Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) al Comune di Chivasso. Alla cerimonia hanno preso parte l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Claudio Castello e dall’Assessore De Bernardi, i referenti dell’associazione Lucana “Giuseppe Novello” e i rappresentanti di ACEPER, Veronica Pitea, e Simone Ruffinatto, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione. L’impianto, con una potenza di 3 kWp e una capacità produttiva annua stimata fino a 5.400 kWh, è stato installato su un immobile comunale situato nella zona degli orti urbani, sede dell’associazione Lucana “Giuseppe Novello”, realtà culturale e ricreativa che da anni promuove attività sociali, letterarie e ludiche per la comunità locale. Oltre alla donazione dell’impianto, ACEPER ha seguito anche la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, a testimonianza dell’impegno concreto dell’associazione verso la promozione di un modello energetico sostenibile e solidale. Il disciplinare dell’iniziativa è stato approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi. Durante l’inaugurazione, Veronica Pitea ha dichiarato: “Questa è la prima iniziativa benefica di una lunga serie. ACEPER quest’anno sta lavorando con le regioni a un progetto chiamato ‘Indipendenza Energetica’. Vorremmo avviare anche un’iniziativa che permetta di aiutare circa 100 famiglie durante le festività natalizie e pasquali. Speriamo che questo intervento sia d’aiuto, contribuendo a ridurre un po’ i costi dell’energia che, in questo periodo, sono particolarmente elevati. È un primo passo importante.” Il Sindaco Claudio Castello ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Chivasso conta circa centoventi associazioni attive. Questa sede, fino a poco tempo fa, era una sorta di ‘cattedrale nel deserto’: nel periodo invernale era praticamente inutilizzabile a causa delle basse temperature. Grazie al nuovo impianto fotovoltaico, donato da ACEPER, sarà finalmente possibile utilizzarla anche nei mesi freddi. Inoltre, l’intervento ha restituito dignità a un’area bellissima ma abbandonata, un tempo circondata da rovi e orti urbani in disuso. Oggi questo spazio torna a vivere, grazie anche all’impegno di tante persone che danno valore aggiunto alla nostra città.” L’inaugurazione ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un simbolo concreto di collaborazione tra pubblico e terzo settore, con l’obiettivo comune di costruire una comunità più sostenibile e solidale.

