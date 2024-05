Industria Felix, in Campania il 92,3% delle imprese fa utili: è primato nazionale

(Adnkronos) – Durante il 57° evento interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale Antonio Marchiello e il vice presidente Fulvio Bonavitacola Domani a Napoli saranno premiate le 141 imprese più competitive di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia : i nomi NAPOLI, 27 Maggio 2024 – La Campania fa meglio di qualsiasi altra regione d’Italia: novantadue imprese campane su cento fanno utili, precisamente il 92,3% ed è la migliore percentuale italiana. I dati sono stati estrapolati sui bilanci di 17.562 società di capitali con sede legale in Campania che complessivamente fatturano 141 miliardi di euro. I numeri del Sud Italia in valori assoluti sono distanti da quelli del Nord, ma a livello percentuale le altre regioni meridionali fanno meglio rispetto agli utili: in Calabria il 90,6%, in Sicilia l’89,9%, in Molise l’89,8% e in Basilicata l’89,7%. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese nell’anno fiscale 2022 realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, che sarà presentata più dettagliatamente martedì 28 maggio (ingresso su invito) a Napoli all’Auditorium di Città della Scienza in occasione del 57° evento Industria Felix – L’Italia che compete, presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. Saranno premiate le 141 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Campania (durante la sessione mattutina), Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia (nella sessione pomeridiana). L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions. I lavori saranno aperti dall’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello e dal presidente di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci, seguiranno due interventi a cura della Direzione generale Sviluppo economico della Regione Campania sugli strumenti di sostegno e attrazione degli investimenti a cura del direttore generale Raffaella Farina e del dirigente di staff Daniela Michelino, si proseguirà con un talk con il presidente di ALuiss Vito Grassi, il relationship manager di ELITE Antonio Pellè, il senior manager business developer di Leyton Italia Luca Annunziata, il partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e il co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Filippo Liverini. I trend del nuovo scenario su crescita, rischio e sostenibilità delle regioni coinvolte saranno presentati da Cerved tramite il sales knowledge manager Napoleone Marano e l’Head of business development Francesco Grande, mentre l’inchiesta sui bilanci di capitali sarà a cura del direttore di IFM Michele Montemurro. A fine mattinata interverrà il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Qui di seguito i nomi delle 141 aziende premiate che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per regione e provincia in relazione alla sede legale.

Basilicata (15). Matera (6): Co.Par.M. S.R.L., Cooperativa E.D.P. La Traccia, Datacontact S.R.L., Edilmetas S.R.L., Giovani Fermenti Società Cooperativa, Tenuta Visconti – San Teodoro Nuovo – S.R.L.. Potenza (9): Cantine Del Notaio Società Agricola A R.L., Consorzio Gruppo Eventi, Gda S.P.A., Green To Green Società Agricola A R.L., Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale A R.L., Nolitalia S.R.L., Orizzonti Holding S.P.A. , Pb S.P.A., Società Cooperativa Cantina Di Venosa A R.L..

Calabria (12). Catanzaro (3): Camas Energy S.R.L., Econet S.R.L., Ecosistem S.R.L.. Cosenza (5): Italbacolor S.R.L., No.Do. E Servizi S.R.L., Pirossigeno S.R.L., Renergia S.R.L., Waste To Methane S.R.L.. Crotone (1): Cantine Vincenzo Ippolito S.R.L. Agricola. Reggio Calabria (2): Biemme Finestre S.R.L., Detercart Lombardo S.R.L.. Vibo Valentia (1): Giubola 2000 S.R.L..

Campania (83). Avellino (5): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., Condor S.P.A., D'Agostino Costruzioni Generali S.R.L., Desmon S.P.A.. Benevento (6): Agriges S.R.L., Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni, Coppola S.R.L., Eubios S.R.L., Rummo S.P.A., Servizi Sanitari Integrati S.R.L.. Caserta (7): Aprile S.P.A., Calzaturificio Dema S.R.L., Fusco S.R.L., Md S.P.A., Progest S.P.A., Proma S.P.A., S.G.P. Società Di Gestione Partecipazioni S.R.L. (Pastificio Liguori S.P.A.). Napoli (48): A.L.A. S.P.A., Acqua Campania S.P.A., Advanced Systems S.P.A., Alifin Service S.R.L., Cem – Casa Di Cura S.Maria Del Pozzo S.P.A., Centro Aktis – Diagnostica E Terapia S.P.A., Cnc Tessuti S.R.L., Com-Cavi S.P.A. Holding, Community Cooking Leader S.R.L., Contact Centre Sud S.R.L., D'ambra Vini D'Ischia S.R.L., Dielle S.R.L., Dolciaria Acquaviva S.P.A., Dresser Italia S.R.L., Fiven S.P.A., Gatur S.P.A., Geroma S.P.A., Gesfor Formazione Cooperativa Di Produzione E Lavoro S.C.A R.L., Giulio Franzese S.R.L., Grande Albergo Excelsior Vittoria S.P.A., Gruppo Tessile Casmik S.R.L., Gruppo Tessile Imparato G.T.I. S.P.A., Guerriero Produzione Pelletterie S.R.L., Hitachi Rail Sts S.P.A., Icq Italia S.R.L., Idea Arredamenti S.R.L., Imballplast S.P.A., Inco.Farma S.P.A., Istituto Diagnostico Varelli S.R.L. , Italcoat S.R.L., La Campania Macero S.R.L., Laer S.P.A., Membrini S.R.L., Neapolisanit S.R.L., Ng Med S.R.L., Pagano S.R.L., Prochin Italia-Prodotti Chimici Industriali S.R.L., Raap Trading S.R.L., Raipaper S.R.L., Seda Italy S.P.A., Sideralba S.P.A., Simone S.P.A., Sky Tecno S.R.L., Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.P.A., Tecnologie Industriali & Aeronautiche S.R.L., Vfm Company S.R.L., Vincitù S.R.L., Wbo Italcables Società Cooperativa. Salerno (17): Amendola S.R.L. Trasporti E Logistica, Attianese S.P.A., Avino S.R.L., C P S S.R.L., Ca. Tu. Na. S.R.L., Covo Dei Saraceni Dei F.Lli Savino S.R.L., De Luca Industria Grafica E Cartaria S.P.A., Euroflex S.P.A., Le Sirenuse S.P.A., Nappi Sud S.R.L., Nolana Conserve S.R.L., Pinto S.R.L., San Giorgio S.P.A., Santa Caterina S.P.A., Società Agricola Tenuta San Francesco S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans Italia S.P.A.

Molise (18). Campobasso (11): Agroalimentare S.R.L., Di Ciero S.R.L., F.I.M.El. S.R.L., Il Vecchio Molino S.R.L., La Molisana S.P.A., Moffa Turismo E Servizi S.R.L., Niro Label S.R.L., S.E.A. – Servizi E Ambiente S.P.A., Sallustio S.R.L., Società Cooperativa Cantina Sociale San Zenone S.R.L. Montenero Di Bisaccia, Terte'k Arredo Contract S.R.L.. Isernia (7): Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L., Allegra S.R.L. Semplificata, Cooperativa Sociale Sesag Società Cooperativa A Mutualità Prevalente Onlus, Di Iorio S.P.A., Fgf Building Group S.R.L., Gestione Orizzonti S.R.L., Grafica Isernina S.R.L..

Sicilia (13). Agrigento (1): Catanzaro Costruzioni S.R.L. Unipersonale. Caltanissetta (1): Leto S.R.L.. Catania (3): Anastasi S.R.L., Sicep S.P.A., Zoetis Manufacturing Italia S.R.L.. Messina (1): Irritec S.P.A.. Palermo (3): Casa Di Cura Macchiarella S.P.A., Grimaldi Group S.P.A., Saracen S.R.L.. Ragusa (1): Ricca It S.R.L.. Siracusa (2): Cielle Imballaggi S.R.L., Rotocalco Mediterranea S.R.L.. T

rapani (1): Energia Italia S.R.L. Società Benefit. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)