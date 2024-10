Infor Ma presenta WipMon, piattaforma web che monitora l’intero ciclo produttivo: “Ideale per rilevare e correggere le criticità”

(Adnkronos) – La soluzione, che traccia il percorso del prodotto anche per lavorazioni affidate a terzi, può archiviare tutti i dati gestiti Civitanova Marche, 15 ottobre 2024.Seguire il percorso che porta alla realizzazione di un prodotto in ogni sua fase, dalle materie prime impiegate allo stato finito, prestando al contempo attenzione ai materiali di scarto generati e ad eventuali sottoprodotti. A rendere possibile quello che, in estrema sintesi, può definirsi un monitoraggio in tempo reale dell’intera produzione aziendale è WipMon, piattaforma cloud-native sviluppata da Infor Ma Srl, azienda partner Zucchetti specializzata dell’ideazione di soluzioni software e servizi innovativi per rendere maggiormente competitive le imprese. WipMon, integrabile con qualsiasi software Enterprise Resource Planning (Erp), permette di tracciare il prodotto durante il processo di produzione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sia internamente che esternamente all’azienda, nel caso in cui l’impresa affidi alcune fasi della lavorazione a terzisti. Il tutto con la possibilità di archiviare e quindi di storicizzare tutti i dati relativi alla produzione. E i vantaggi sono semplici da individuare. “Grazie a WipMon, possiamo tracciare le fasi di lavoro e identificare facilmente le aree di spreco – spiega Mauro Garbin, rappresentante legale del suolificio VMS VI&VI Megastampisrl di Vigevano, che utilizza la piattaforma -. Questo ci consente di intervenire rapidamente sulle cause e gestire gli scarti di produzione e il loro reintegro, facilitando la correzione dei problemi”. Il palmare, infatti, segnala attraverso un alert acustico e visivo eventuali errori di avanzamento, mentre WipMon mostra sul cruscotto delle spunte che identificano in modo più dettagliato eventuali errori – dalla presenza di una quantità di scarto superiore a quanto previsto a quella di un’etichetta non valida per un tipo di avanzamento – e possibili soluzioni. Il risultato? È possibile identificare più facilmente aree di spreco, di minore produttività ed eventuali colli di bottiglia ed intervenire di conseguenza, ma anche individuare rapidamente prodotti difettosi o danneggiati. Il tutto con una soluzione personalizzata in base alle tipicità organizzative e produttive della singola azienda.

https://www.infor-ma.com/infinity42/cms/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)