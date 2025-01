Kaspersky: occhio alle truffe legate al cioccolato di Dubai

(Adnkronos) – Milano, 21 gennaio 2025

I consumatori di tutto il mondo sono ansiosi di assaggiare il pregiato cioccolato di Dubai, tuttavia, gli esperti di Kaspersky hanno rilevato numerose truffe da parte di cybercriminali che sfruttano il successo di questo prodotto per ingannare gli acquirenti. Tra le minacce più rilevanti: l’imitazione di noti brand di fiducia e la creazione di store online completamente falsi. Imitazione di store ufficiali

Gli esperti di Kaspersky hanno individuato una campagna fraudolenta rivolta ai consumatori degli Emirati Arabi Uniti, in cui i cybercriminali hanno creato siti web falsi fingendosi Deliveroo, il famoso servizio di consegna a domicilio, e Fix Dessert Chocolatier, produttore del famoso cioccolato di Dubai. Imitando l’aspetto di store e piattaforme ufficiali, i truffatori sfruttano la fiducia dei consumatori e la reputazione dei brand per indurre gli acquirenti a “ordinare” cioccolato che in realtà non verrà mai consegnato. Esempio di store fraudolento per la vendita di cioccolato che si finge Deliveroo

Standalone store falsi

In altri casi, alcuni cybercriminali hanno creato piattaforme di e-commerce completamente false, presentandosi come fornitori indipendenti provenienti da tutto il mondo. Questi siti web fraudolenti, che colpiscono utenti a livello mondiale, promettono la consegna del cioccolato di Dubai, ma spariscono una volta incassati i pagamenti, lasciando i consumatori a mani vuote. “I truffatori sono spesso rapidi nel trarre vantaggio dalle tendenze, e la moda del cioccolato di Dubai ne è un esempio lampante. Queste tattiche sono particolarmente efficaci, poiché sfruttano l’entusiasmo dei consumatori e la fiducia nei brand noti”,ha commentato

Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky. “Per proteggersi ed evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale che gli utenti prestino attenzione ai dettagli, si prendano il tempo necessario per verificare l’autenticità degli store online e diffidino delle offerte particolarmente convenienti: potrebbero essere studiate per ingannare.” Per proteggersi da queste truffe, Kaspersky consiglia di:

