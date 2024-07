La carne della 1° Steakhouse specializzata in Black Angus in Italia conquista anche l’Ambasciata USA

(Adnkronos) – Apprezzamenti calorosi a Nicola Ornelli, proprietario del ristorante, che ospiterà alcuni eventi futuri del Texas Beef Council

Roma, 11 luglio 2024 – Immaginate essere invitati ad una cena di gala presso la residenza privata dell’Ambasciatore degli Stati uniti a Roma, per un evento in cui si parla di carne e in particolare di Black Angus, vostra passione, e scoprire che il vostro nome è già ben noto all’interno di quelle mura. Questo è quanto è accaduto a Nicola Ornelli, fondatore e titolare di Ornelli Black Angus, la Steakhouse che si trova nel cuore di Roma in cui è possibile mangiare della vera carne di pregiato Black Angus. Nicola Ornelli era stato invitato ad un evento patrocinato dal Texas Beef Council, un’occasione importante per fare networking e parlare del noto manzo americano, alla presenza anche dell’Ambasciatore USA in Italia, Jack Markell. “Per me già essere invitato come unico ristoratore ad un simile evento alla presenza dell’ambasciatore americano e dei massimi esperti di Black Angus era un onore, ma scoprire che molti all’interno dell’Ambasciata mi conoscevano già, e non solo di nome, ma erano stati a mangiare nel mio locale, è stata una bellissima e gratificante sorpresa. – Commenta Nicola Ornelli – È stato molto interessante e stimolante ascoltare i feedback di chi era abituato a mangiare il Black Angus nella sua terra di origine, il Texas, e grazie alla mia Steakhouse dall’altra parte del mondo aveva ritrovato quei sapori e quei profumi. Inoltre, assaporare i piatti e fare la conoscenza di uno professionista eccezionale come Chef Jay McCarthy è stato davvero interessante, un ottimo spunto per introdurre nuove portate nel menu”. Questo incontro per Nicola Ornelli non è stato soltanto gratificante dal punto di vista personale, ma davvero fruttuoso per la sua attività. Nel corso della serata, infatti, non ha ricevuto solo complimenti, ma anche la proposta da parte del direttivo del Texas Beef Council di organizzare delle serate di degustazione presso il suo ristorante nel cuore di Roma. Per maggiori informazioni:



