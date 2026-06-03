La competitività dell’Europa dipende da un’elettrificazione industriale integrata, secondo un nuovo rapporto di Eurelectric

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

/PRNewswire/ — L’elettrificazione rappresenta già un vantaggio competitivo per l’Europa, ma per accelerarne la diffusione è necessario un migliore allineamento tra i diversi livelli del sistema, secondo un nuovo rapporto di Eurelectric presentato oggi al Power Summit. Basandosi sulle evidenze raccolte da 61 aziende e 30 progetti concreti, il rapporto identifica gli elementi che rendono un progetto industriale di successo e ciò che ne ostacola l’implementazione. Emerge così un nuovo modello: i “Power Couples”, una strategia di elettrificazione replicabile che rafforza la competitività allineando segnali di mercato, infrastrutture di rete, quadri di investimento e politiche pubbliche.

L’elettrificazione è sempre più riconosciuta come una condizione fondamentale affinché l’industria europea rimanga competitiva a livello globale, ma la sua diffusione non procede al ritmo necessario. Per individuare le principali barriere e definire soluzioni comuni, il settore elettrico europeo ha collaborato con attori industriali provenienti da tre segmenti differenti: calore a bassa e media temperatura, industrie energivore e data center.

Il rapporto individua cinque modelli replicabili che funzionano come “Power Couples”: modelli integrati di partnership industriali che ottimizzano congiuntamente domanda, approvvigionamento a basse emissioni di carbonio, infrastrutture e flessibilità.

In un modello “Power Couples”, un carico garantisce domanda di lungo termine per elettricità pulita, un altro sposta i consumi quando i prezzi aumentano, un terzo fornisce servizi rapidi di bilanciamento, mentre tutti condividono infrastrutture, rischi e valore sistemico. Questi modelli operano attraverso strutture commerciali come contratti PPA di lungo termine, Heat as a Service, Energy as a Service, valorizzazione del calore di scarto, ricavi da flessibilità o finanziamenti misti pubblico-privati.

«Trasformare decisioni frammentate in una realizzazione coordinata a livello di sistema è la chiave per affrontare pienamente la sfida della diffusione dell’elettrificazione», ha dichiarato Markus Rauramo, Presidente di Eurelectric e CEO di Fortum. «L’Europa ha ora bisogno di prevedibilità degli investimenti, di un’accelerazione dello sviluppo delle reti e di modelli integrati capaci di scalare rapidamente. Questo consentirà di costruire un’economia industriale più resiliente, competitiva e pronta ad attrarre investimenti.»

Per l’industria, l’approccio “Power Couples” sostiene inoltre la redditività economica degli investimenti nell’elettrificazione. Catherine MacGregor, Vicepresidente di Eurelectric e CEO di ENGIE, ha commentato: «L’elettrificazione è una pietra angolare della competitività industriale e della transizione energetica europea. Per liberarne il potenziale, abbiamo bisogno di un approccio più integrato che colleghi design del mercato, infrastrutture e quadri di investimento. Quando queste dimensioni vengono allineate fin dall’inizio, l’elettrificazione diventa non solo tecnicamente fattibile ma anche economicamente vantaggiosa, aprendo la strada a progetti scalabili, replicabili ed efficienti sotto il profilo dei costi in tutta Europa.»

Note to Editors:

Eurelectric represents the common interests of the European electricity industry. Speaking for more than 3,500 electricity companies, we seek to promote the role of electricity for society.

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Chiara CARMINUCCIPress Advisorccarminucci@eurelectric.org+32476871575

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