La nuova veste UX per gli utenti di bookmakersaams.eu

Milano, 16/12/2024 – Dieci anni di attività e un regalo per festeggiare rivolto agli utenti di bookmakersaams.eu. Il portale italiano dedicato esclusivamente ai bookmaker ADM si rifà, infatti, il look, offrendo ai suoi utenti un’esperienza di navigazione completamente rinnovata. Nato nel 2014, il portale è stato tra i primi a raccogliere informazioni su bookmaker, casinò online e poker room, ma fino a poco tempo fa il design e la struttura erano rimasti invariati. Oggi viene annunciata una trasformazione radicale del sito, con un focus su usabilità, design moderno e prestazioni ottimizzate. La prima novità che colpisce lo user è il nuovo layout: il sito è stato ripensato da zero per offrire un’interfaccia moderna, pulita e più semplice da navigare, anche e soprattutto da mobile. Gli utenti potranno ora trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno in modo rapido e intuitivo, grazie a una struttura più ordinata e organizzata. Il menu principale è stato reso più immediato, riducendo i passaggi necessari per accedere alle sezioni più interessanti del sito. Dietro questo nuovo layout si cela una tecnologia avanzata. Si è scelto di far migrare il sito da un sistema WordPress a Gatsby, piattaforma che offre velocità di caricamento ed esperienza di navigazione più fluida. La home page stessa non risulta più appesantita dalle tante informazioni che contiene, per una velocità di caricamento della pagina notevolmente migliorata. Con la sempre crescente tendenza degli utenti a navigare da smartphone e tablet, al centro del restyling di bookmakersaams.eu è stata posta l’ottimizzazione per i dispositivi mobile. Ora il sito è completamente responsive, garantendo che la navigazione sia perfettamente adattata a ogni schermo, che si tratti di un grande monitor o di uno smartphone. Questa attenzione ai dettagli rende l’esperienza utente di altissimo livello, senza compromessi in termini di design o funzionalità. Particolare attenzione è stata rivolta ai contenuti presenti sul sito, che sono stati interamente rivisti e aggiornati per offrire informazioni più aggiornate, con un occhio di riguardo alle ultime novità di settore e ai requisiti imposti da AGICOM in materia. Questo nuovo design è solo l’inizio. bookmakersaams.eu guarda al futuro con grandi ambizioni: l’obiettivo è quello di continuare a migliorare sito non solo dal punto di vista estetico, ma anche funzionale. Nei prossimi mesi, in linea con i trend del settore gambling, potrebbero essere introdotte nuove feature che permetteranno agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza di navigazione, anche grazie alle Intelligenze Artificiali, per avere un’interfaccia ancora più interattiva. Infine, verranno implementati nuovi piani di utilizzo per gli utenti e abbonamenti speciali, il tutto per offrire su un’unica piattaforma la più ampia offerta di settore in Italia. Un progetto ambizioso che ha visto un importante restyling dell’intero sito, dando nuova vita al portale e offrendo agli utenti un sito più moderno, veloce e facile da utilizzare. L’impegno è quello di mantenere sempre alti gli standard e guardare al futuro con nuove idee per migliorare costantemente la piattaforma.

