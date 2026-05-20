La spesa che fa la differenza

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Cernusco sul Naviglio, 20 maggio 2026 – Dal 21 al 31 maggio 2026, PENNY Italia rinnova in oltre 450 punti vendita l’iniziativa #arrotondaedona, invitando i clienti a compiere un gesto semplice e concreto: arrotondare l’importo della propria spesa e destinare la differenza a favore della Croce Rossa Italiana.

Le donazioni raccolte sosterranno il progetto REMI – “Resilienza, Educazione, Minori, Inclusione”, un programma promosso dalla Croce Rossa Italiana e dedicato al supporto di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizioni di fragilità. REMI interviene attraverso attività educative, percorsi di inclusione sociale e strumenti per contrastare la povertà educativa, accompagnando i più giovani in un percorso di crescita e sviluppo personale.

In un contesto in cui le vulnerabilità sociali si manifestano con crescente intensità e precocità, PENNY Italia conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative accessibili, diffuse e concrete, capaci di coinvolgere attivamente le persone nei territori. #arrotondaedona si inserisce in questo percorso come esempio di partecipazione quotidiana: anche pochi centesimi, aggiunti al momento del pagamento, possono contribuire a generare un impatto reale e misurabile.

La collaborazione con Croce Rossa Italiana si fonda su una visione condivisa che pone al centro la tutela della persona, il sostegno alle comunità e l’attenzione alle situazioni di vulnerabilità. Attraverso una rete capillare e una presenza quotidiana sul territorio, PENNY Italia favorisce la diffusione di gesti solidali semplici, trasformandoli in un contributo collettivo concreto.

“Crediamo che il valore di un gesto si misuri nella sua capacità di generare impatto nel tempo – commenta Marcello Caldarella, Corporate Communications & CSR Manager di PENNY Italia –; con Croce Rossa Italiana sosteniamo un progetto che interviene dove il bisogno è più delicato, offrendo opportunità reali di crescita ai più giovani. Arrotonda e Dona è uno strumento immediato, trasparente e accessibile per contribuire in modo responsabile”.

“Nessun gesto di solidarietà è troppo piccolo quando permette di aiutare chi è più vulnerabile. – dichiara Edoardo Italia, Vicepresidente di Croce Rossa Italiana – Rappresentante dei Giovani CRI -. La collaborazione con PENNY Italia potrà fare la differenza per tante bambine e bambini, perché ci permetterà di supportarli in attività e percorsi che potranno essere un prezioso bagaglio per affrontare il loro futuro”.

PENNY Italia



PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group



Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/



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Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia:

mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione:

Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

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