COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 20 maggio 2026 – Singapore Time Innovation Investment Holding Group (“STI Group”) ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Genesis Source, un marchio di alta sartoria su misura con oltre un secolo di storia con sede a Milano, Italia. Con un’eredità di 101 anni, questa casa di sartoria artigianale entra ora in una nuova fase di sviluppo globale, al crocevia tra tradizione e futuro.

Genesis Source rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nella sartoria su misura di alta gamma. Il fondatore, Gavino Scano, nacque in Sardegna, Italia, nel 1901. Dopo aver iniziato il suo apprendistato all’età di 12 anni nella sua città natale, si trasferì a Milano per perfezionare la propria arte. Nel 1925 fondò ufficialmente Genesis Source. Attraverso tre generazioni, il marchio ha mantenuto standard artigianali senza compromessi, raggiungendo eleganza e comfort in ogni capo grazie a una precisione al millimetro.

Tuttavia, il vero valore di Genesis Source va ben oltre la sua maestria artigianale. La forza duratura del marchio nel corso di un secolo affonda le sue radici nella filosofia fondante trasmessa da Gavino Scano. Egli diceva spesso ai clienti: “Ho trascorso la mia vita a realizzare abiti. Ciò che conta di più è che l’abito segua la persona—non che la persona si adatti all’abito. Non è necessario conformarsi alle aspettative della società, né adeguarsi a regole preesistenti, né forzarsi dentro schemi rigidi del mondo.” Gavino sottolineava frequentemente due principi guida: “Non piegarti mai” e “Non conformarti a nessuno”—un messaggio che invita a non conformarsi, inteso sia come credo personale sia come omaggio a ogni cliente.

Per STI Group, questa acquisizione non riguarda una reinvenzione, bensì una continuità. Il Gruppo rispetta le origini del marchio e ne preserva lo spirito fondatore, adottando “Non piegarti mai” come dichiarazione centrale del suo patrimonio. La strategia dell’acquisizione mira a collegare l’artigianato senza tempo ai mercati futuri, superando i limiti geografici tradizionalmente associati alla sartoria su misura italiana. STI Group rafforzerà il marchio con risorse di canali globali e capacità digitali, introducendo un sistema di sartoria su misura 3D ad alta precisione per migliorare l’efficienza del servizio, mantenendo al contempo i maestri artigiani originali alla guida dei processi chiave realizzati a mano—garantendo così che un secolo di artigianato possa raggiungere un pubblico globale più ampio.

Contatti:

SINGAPORE TIME INNOVATION INVESTMENT HOLDING GROUPSito web aziendale: stiholdinggroup.com



COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di SINGAPORE TIME INNOVATION INVESTMENT HOLDING GROUP

—

immediapress