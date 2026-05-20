Trivellato lancia una nuova identità digitale: il sito web rinnovato è ora online

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Vicenza, 20/05/2026.

Trivellato

, storica realtà nel settore automotive italiano e punto di riferimento per i marchi Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified, smart, Sportequipe, ICH-X e XPENG, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo nuovo sito web. Con un patrimonio di oltre cento anni di storia e una forte spinta verso l’innovazione, il Gruppo conferma la propria visione proiettata al futuro, offrendo ai propri clienti un’esperienza online migliorata sotto ogni aspetto.

Fondata nel 1922 a Vicenza come piccolo garage specializzato e diventato nel tempo una delle concessionarie storiche più importanti d’Italia, Trivellato ha saputo innovarsi continuamente, abbracciando sempre con entusiasmo nuove opportunità tecnologiche e di servizio per la propria clientela. Oggi il nuovo sito web rappresenta un passo significativo in questa direzione, con un design moderno, una struttura più intuitiva e una navigazione ottimizzata per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più digitale.

Grazie alla nuova user experience, chi visita il sito potrà immediatamente comprendere l’ampiezza dell’offerta di vetture nuove, usate e km 0, scoprire con facilità le soluzioni tailor-made proposte dal Gruppo oppure approfondire i servizi dedicati alla mobilità, come consulenza all’acquisto, assistenza e noleggio. Il tutto è reso con un linguaggio chiaro e un’interfaccia digitale che favorisce il dialogo tra il brand e l’utente finale.

La piattaforma online è stata completamente ripensata per offrire ai visitatori una fruizione più semplice ed efficace dei contenuti. La grafica rinnovata rende immediatamente leggibili i contenuti e guida l’utente nella scoperta delle offerte, dei servizi e delle novità legate all’universo Trivellato, facilitando al contempo la consultazione su dispositivi mobili e desktop.

Il nuovo sito si inserisce in un percorso che vede Trivellato protagonista nel mercato automobilistico del Nord-Est e oltre da decenni. Con una rete capillare di concessionarie e centri di assistenza, l’azienda ha costruito nel tempo un patrimonio di fiducia e professionalità apprezzato da una clientela sempre più ampia.

Nel corso della sua storia, l’azienda ha saputo coniugare tradizione e visione futuristica: dalla sua nascita come officina all’ingresso nell’era digitale con iniziative all’avanguardia come il primo sito web dedicato alla vendita online già nel 1999. Oggi la nuova piattaforma rappresenta l’ennesimo esempio di come l’azienda continui a investire in tecnologia per restare al passo con le esigenze del mercato e dei clienti.

Il sito rinnovato offre contenuti e strumenti utili per esplorare il mondo Trivellato, con sezioni dedicate alle novità di prodotto, alle recensioni e agli approfondimenti sul mondo Mercedes-Benz e family. Ogni visitatore potrà scoprire in modo semplice e diretto i modelli disponibili, visionare servizi accessori oppure prendere contatto con un consulente, attraverso un’interfaccia intuitiva e immediatamente fruibile.

La struttura è pensata per accompagnare l’utente passo dopo passo, fornendo informazioni chiare sulla gamma di vetture, sui servizi di mobilità disponibili e sulle soluzioni personalizzate per ogni esigenza di guida.

Il nuovo sito web rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno di Trivellato nel combinare qualità, innovazione e attenzione al cliente. Già online, la piattaforma è pronta ad accogliere tutti gli utenti interessati a vivere un’esperienza digitale moderna, semplice e coinvolgente. Trivellato invita chiunque voglia esplorare il mondo dei servizi automobilistici firmati dal Gruppo a visitare il sito e a scoprire tutte le novità disponibili.

Trivellato S.p.A. – Unipersonale

Partita IVA: 01656520242

Sede: Via degli Avieri 8, 36040 Torri di Quartesolo (VI) – Italia

Email: info@trivellato.it

Telefono: 0444 250710

Sito internet:

www.trivellato.it

Contatti:

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di SEO Cube Agency

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