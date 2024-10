Lacrime nel vento, il nuovo libro di Alessandro Sola

(Adnkronos) – Torino, 21 ottobre 2024. Al parco della Maddalena viene ritrovato il cadavere di una bambina. La notizia sconvolge l’opinione pubblica. Quella che sembrava essere una domenica mattina come tante assume, a Torino, i contorni di un incubo. Inizia così Lacrime nel vento, la nuova fatica letteraria di Alessandro Sola, piemontese doc e amante perso della sua città. Con il suo primo volume, Il colore dell’inganno, ha voluto far emergere gli elementi che contraddistinguono Torino e la rendono magica: “Con questo libro, grazie a Rossini editore -spiega Sola- ho invece inteso squarciare con un taglio netto le paure e le diffidenze dei miei concittadini e portare alla luce una verità scomoda e allo stesso tempo accomodante”. Torna così in scena il commissario Tommaso Fuoco che, dopo la sconfitta del primo caso, ha l’occasione di riscattarsi e dimostrare chi è veramente. Ha solo un avversario che questa volta sembra essere più forte di lui: il tempo che scandisce inesorabile i passi del suo lavoro, macchiato da altre piccole vittime uccise con la stessa modalità della prima. Chi sono queste bambine? Perché sono state assassinate? E chi è il mostro che si cela dietro queste morti atroci? “Il commissario Fuoco, aiutato dalla sua squadra, si muove -ricorda l’autore- in un labirinto di domande e dubbi fino a quando, in un crescendo di emozioni, la verità viene a galla e con essa il volto dell’assassino”. Un giallo in piena regola, dove Sola si conferma capace di regalare al lettore, in un ritmo serrato, emozioni e sussulti: “Ho avuto la conferma -sottolinea l’autore- di quanto sia affascinante e difficile scrivere romanzi di questo tipo. Se poi mischi la passione con la tua città, la miscela diventa ineguagliabile ed esplosiva. Ho scoperto sfaccettature di Torino che non conoscevo e mi sono immerso in studi e approfondimenti sulla medicina legale e sulla criminologia che mi hanno davvero affascinato. Ma non finisce qui. Sto rimodellando Il colore dell’inganno e, nel frattempo, sto scrivendo un nuovo libro. Ho intenzione per l’anno prossimo di pubblicare altri due romanzi”. Per informazioni:

