“Leader nella Consulenza e nell’Innovazione: Fabiano Consulting alla Home Expo 2025”

(Adnkronos) – Satriano – Catanzaro,14 aprile 2025 Infissi, pergole bioclimatiche e vetrate panoramiche, innovazione e design d’avanguardia per un comfort abitativo personalizzato e sostenibile In un settore in continua evoluzione come quello dell’arredamento e dell’outdoor living, Fabiano Consulting di Satriano (Catanzaro) si è affermata negli anni non solo per l’alta qualità delle soluzioni offerte, ma soprattutto per il valore della consulenza: ascolto, progettazione su misura e accompagnamento continuo del cliente in ogni fase del percorso, dalla scelta all’installazione. Quest’anno, la partecipazione alla Fiera Home Expo di Catanzaro – in programma dal 5 al 13 aprile presso il Centro Fieristico – rappresenta un traguardo simbolico per l’azienda. “Nel 2020 eravamo presenti con uno stand piccolo, con l’entusiasmo di chi vuole farsi conoscere e la voglia di dimostrare la propria visione,” racconta Mario Fabiano, titolare dell’azienda. “Oggi, dopo anni di crescita ed innovazione costante, siamo orgogliosi di essere considerati tra gli stand più belli e rappresentativi dell’intera manifestazione”.

Una crescita che non è frutto del caso, ma di scelte precise e lungimiranti, come quella fatta nel 2019, quando Fabiano Consulting è stata tra le primissime aziende a proporre in Calabria le vetrate panoramiche. Un’intuizione che ha aperto nuove strade nel modo di vivere gli spazi esterni e che ha trovato pieno riconoscimento anche grazie al percorso condiviso con AssVEPA, l’associazione nazionale di categoria, con cui l’azienda ha contribuito alla diffusione e alla qualificazione di questo straordinario prodotto.

“Oggi vediamo tanti colleghi proporre le vetrate panoramiche come una novità – spiega Fabiano – ma noi siamo orgogliosi di averci creduto per primi, con largo anticipo, e di essere diventati un punto di riferimento non solo per i clienti, ma anche per gli stessi professionisti del settore”. A rafforzare l’offerta 2025, arriva la nuova collaborazione con Internorm, marchio d’eccellenza europeo nel mondo degli infissi di alta gamma, che si unisce ai partner storici dell’azienda – Starwood, Garone, TBK, Chirenti e Ad Arte D&V – con cui Fabiano Consulting continua a costruire valore grazie a relazioni consolidate, basate su: qualità, fiducia e visione condivisa. Con uno stand che esprime al meglio la filosofia dell’abitare firmata Fabiano Consulting, l’azienda si presenta a Home Expo come consulente esperto e partner affidabile, capace di guidare ogni cliente in un percorso unico, dove design, tecnologia e comfort si fondono per creare ambienti personalizzati e di grande valore. “Il nostro obiettivo – conclude Fabiano – non è solo vendere un prodotto, ma offrire un’esperienza: quella di chi sa ascoltare, progettare, consigliare e realizzare. Perché per noi, il vero lusso è abitare uno spazio che ci rappresenti, in ogni dettaglio”. Contatti: https://www.fabianoconsulting.com/ A cura di: Pagine Sì! SpA



