L’influencer dell’amore, la storia di Valentina Landri e il suo metodo per trovare il partner ideale

(Adnkronos) – Roma, 24 settembre 2024. Esperta nel promuovere relazioni appaganti. Questa la definizione che dà di sé Valentina Landri, NLP Coach, Love Trainer e Luxx Profile Expert: “Tutto è nato quasi per caso -spiega. Dopo tanti anni dedicati ai miei figli, una separazione e un fallimento lavorativo, ho aperto per scherzo una pagina Instagram che, non a caso, ho chiamato Laexincazzata, dove ironizzavo sui miei drammi amorosi. Il successo è stato tanto immediato quanto inaspettato. Nel frattempo, a 48 anni, mi sono rimessa a studiare e mi sono specializzata come Life Coach, programmazione neuro-linguistica e profilazione della personalità, ma soprattutto come esperta in relazioni sentimentali. Sono la testimonianza vivente che rialzare la testa è sempre possibile se lo si fa con passione e impegno.” Sono anche tanti i media che si stanno interessando all’argomento e questa settimana ha avuto visibilità su Novella 2000

La legge di Murphy per Valentina non esiste, non è insomma vero che, se una cosa può andare male, va male: “No, non è vero -sottolinea la Landri- perché può andare addirittura peggio. – Non credevo di essere cogliona – è il titolo del mio romanzo, in cui, in modo autobiografico, parlo di cadute e rinascite ma con un fare ironico. Si tratta di un’antologia di casi umani, una sorta di manuale di sopravvivenza romantica ricco di istruzioni per l’uso. Il tutto, partendo da una storia vera, la mia, fatta di errori grossolani e scelte fatali. Un volume dedicato a tutte le anime perse nella selva oscura dell’amore. Una compagna di viaggio nella dura ricerca dell’amore. Con simpatia e sincerità”. Oggi Valentina è una Life coach e Luxx Profile Expert che ha creato un metodo pratico per far riconoscere alle donne il partner ideale, conquistarlo e trovare una relazione sana: “Si chiama – Un amore su misura – -ricorda- e consta in sei settimane di training sentimentale in cui insegno tutte le competenze teoriche e gli strumenti pratici per riconoscere appunto le persone giuste, sentirsi più sicura e realizzare il proprio sogno d’amore senza perdere più tempo. La conoscenza è importante ma non basta. Il mondo è pieno di uomini non tossici, non casi umani che comunque possono risultare sbagliati e con cui una storia d’amore avrebbe zero probabilità di funzionare”. Spesso, questa la teoria di Valentina, crediamo che l’amore avvenga senza ragione o che sia solo una questione di fortuna. Speriamo quindi di incontrare qualcuno che ci ami a prescindere da come siamo: “Ma non funziona così -chiarisce la Landri. Le persone amano chi corrisponde alla loro personalità e ai loro bisogni, altrimenti non funziona o finisce presto. Avere gli strumenti per riconoscere e scegliere il partner giusto è fondamentale affinchè la relazione non sia fallimentare e duri nel tempo. Amore su misura dà questa possibilità con un metodo che utilizza il Luxx ProfileTest per realizzare il Perfect match, basato su basi scientifiche e la compilazione della lista del partner ideale. Amare ora è insomma possibile”. Per informazioni:

