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L’investimento strategico di METLEN nella produzione di gallio ottiene l’approvazione ministeriale

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ATENE, Grecia e LONDRA, 16 maggio 2026 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals annuncia che il Comitato interministeriale per gli investimenti strategici della Repubblica Ellenica ha approvato un nuovo investimento strategico della Società relativo allo sviluppo della capacità produttiva di gallio in Grecia, insieme all’ampliamento delle vicine miniere di bauxite e della raffineria di allumina. 

L’investimento totale di circa 300 milioni di euro è stato designato come progetto di importanza strategica nel settore delle materie prime critiche. 

Il gallio è classificato come materia prima critica dall’Unione Europea ed è utilizzato in una vasta gamma di tecnologie avanzate, tra cui semiconduttori, applicazioni per la difesa, sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie fotovoltaiche. 

Lo sviluppo della capacità produttiva locale mira a sostenere la resilienza delle catene di approvvigionamento industriali europee e a ridurre la dipendenza da fonti esterne, in linea con gli obiettivi politici dell’UE nell’ambito delle materie prime critiche e dell’autonomia strategica. 

Il progetto è integrato nelle attività già esistenti di estrazione della bauxite e di raffinazione dell’allumina di METLEN (Aluminium of Greece). 

L’investimento è stato approvato nell’ambito del quadro degli investimenti strategici ed è il primo progetto ad essere inserito nel programma di aiuti CISAF 6.1, che ha ottenuto l’approvazione della Commissione europea nel febbraio 2025. Si prevede che il progetto beneficerà di una combinazione di sovvenzioni e incentivi fiscali per un totale di circa 118 milioni di euro. 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5822950/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg  

  

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/linvestimento-strategico-di-metlen-nella-produzione-di-gallio-ottiene-lapprovazione-ministeriale-302774465.html
 

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

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