Maldarizzi Automotive al fianco della 1000 Miglia Experience Italy 2025: un viaggio tra bellezza, passione e motori

(Adnkronos) –

560 chilometri, due mari, tre regioni e una sola grande emozione: quella della Freccia Rossa. Da Sorrento a Bari, passando per Matera, la 1000 Miglia Experience Italy 2025 ha scritto un nuovo capitolo nella storia delle competizioni su strada.

Bari, 15/04/2025. È partita ufficialmente giovedì 10 aprile la prima edizione della 1000 Miglia Experience Italy, l’evento che rinnova il legame profondo tra la passione per l’auto storica e l’eccellenza dei territori italiani. Dopo tre edizioni di successo della Sorrento Roads, la Freccia Rossa torna con un nuovo format, più ambizioso e suggestivo, capace di connettere il cuore del Sud Italia attraverso un itinerario di 560 chilometri, dalla costa tirrenica alla sponda adriatica.

Maldarizzi Automotive è orgogliosa di essere stata mobility sponsor di questa prestigiosa manifestazione, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura automobilistica e nella valorizzazione del territorio. Una scelta coerente con i valori che guidano il dealer del Sud Italia, mosso da passione, tradizione, innovazione. Nel corso della due giorni, gli equipaggi hanno attraversato scenari unici – dalla Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana, dalle alture della Basilicata ai trulli di Alberobello, fino al mare di Bari – regalando al pubblico uno spettacolo emozionante fatto di storia, meccanica d’eccellenza e bellezza italiana. Tra le 27 vetture storiche in gara, spiccano autentiche icone dell’automobilismo mondiale, dagli anni ‘50 fino ai modelli più contemporanei. Dopo la prima tappa a Matera, il percorso ha toccato località di straordinaria rilevanza come Alberobello, Castel del Monte e Molfetta, fino all’arrivo nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile sul lungomare di Bari, dove si è conclusa questa straordinaria avventura a motore.

Per Maldarizzi Automotive, partner d’eccellenza della mobilità italiana, è un onore sostenere eventi che celebrano la nostra storia, il design e l’ingegno che rendono il Made in Italy un punto di riferimento nel mondo.

CONTATTI PER LA STAMPA: https://www.maldarizzi.com/

A cura di: Pagine Sì! SpA



tel. 0744.431.927 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)