Manuel Manzoni e Marco Scardeoni, Dubai L’Emirato Del Possibile: il Bestseller su come investire in un Paese in piena espansione

(Adnkronos) – Milano, 11.06.2024 – Investire all’estero è il sogno di qualsiasi imprenditore italiano. Se c’è una meta che, in questo momento, risulta essere di particolare interesse quella è Dubai, una città capace di offrire un ambiente unico e stimolante per chi vuole investire ad esempio nel Real Estate oltre confine. Il segreto per non commettere errori? Sta nell’affidarsi alle persone giuste. Per tutti coloro che desiderano impostare un’efficace strategia di internazionalizzazione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Manuel Manzoni e Marco Scardeoni “DUBAI L’EMIRATO DEL POSSIBILE. Guida Pratica Alle Opportunità Di Business, Cultura E Innovazione In Una Città Senza Confini” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori mostrano ai propri lettori i benefici e i vantaggi che questa città offre per tutti quegli imprenditori desiderosi di investire in questa meta così affascinante, il tutto attraverso l’aiuto di GCC Advisors. “Questo libro è una guida pratica che svela i segreti per muoversi con successo nell'affascinante realtà di Dubai, analizzandone le regole, le potenzialità e i numerosi vantaggi che offre agli imprenditori, specialmente nel settore immobiliare” afferma Manuel Manzoni, autore del libro. “Grazie ai preziosi consigli di GCC Advisors, il lettore scoprirà come questa città si sia trasformata in un esempio di modernità e innovazione, e come sia possibile approfittare delle redditizie opportunità di investimento immobiliare” aggiunge Marco Scardeoni, co-autore. Secondo gli autori, per avere successo negli investimenti a Dubai, la chiave è affidarsi fin da subito a consulenti professionisti, seri e competenti che conoscano a fondo le regole, le dinamiche e le best practice di questa realtà unica. Solo così, come dimostrano Manzoni e Scardeoni attraverso il libro, è possibile comprendere appieno le opportunità offerte da questa "città senza confini" ed evitare gli errori troppo comuni di chi si avventura da solo in un mercato internazionale complesso come questo. “Il sogno di espandere il proprio business oltre i confini nazionali è comune a molti imprenditori italiani, ma troppo spesso ciò viene oscurato dalle complessità e dalle incertezze dei mercati internazionali” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È per questo motivo che Marco Scardeoni e Manuel Manzoni hanno deciso di scrivere questo libro: per mostrare come Dubai possa rappresentare un'incredibile opportunità di crescita per gli imprenditori, gli investitori e le aziende italiane desiderose di internazionalizzarsi, affidandosi alle giuste guide”. “La professionalità e la chiarezza che contraddistinguono Giacomo Bruno hanno fatto si che la scelta sia ricaduta sulla sua casa editrice, vista anche la sua verticalità su contenuti di livello e alto valore informativo” concludono gli autori. “La scelta si è rivelata vincente, il team della Bruno Editore ci ha saputi guidare con professionalità nel corso della pubblicazione di questo libro che ci auguriamo sia il primo di una lunga serie”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3UO7G9U



Manuel Manzoni è un giovane imprenditore ed investitore di successo, la cui esperienza nei settori Oil&Gas, tecnologico, energetico e immobiliare di lusso lo rende un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale. Distintosi per il possesso di due diplomi, Manuel ha diretto la sua carriera verso l'innovazione e la leadership, fondando aziende rivoluzionarie come VPS Italy, 3Digi Solutions, GCC Advisors e LUX Investments. Manuel è representative di FenImprese Dubai, dove partecipa attivamente in supporto ad aziende che necessitano di sviluppare il proprio business in territorio emiratino e redige articoli. Sito web: https://www.manuelmanzoni.com/

Il dott. Marco Scardeoni è dottore commercialista, la cui expertise nel campo fiscale e della consulenza aziendale lo distingue nel panorama professionale italiano. Con una laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia, ha saputo fin da subito indirizzare la sua carriera verso l'eccellenza, supportando una vasta gamma di imprese e professionisti nelle sfide legate alle normative fiscali, sia nazionali che internazionali. È inoltre fondatore dello studio Marco Scardeoni & Partners. Sito web: https://www.marcoscardeoni.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

