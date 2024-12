Manuele Biazzo, un approccio innovativo per chi convive con disturbi intestinali

(Adnkronos) – Chi soffre di IBS (sindrome dell’intestino irritabile) o di altri disturbi intestinali cronici spesso si trova in una situazione di limbo: troppo in salute per essere ricoverati o ricevere cure intensive, ma comunque in difficoltà nel vivere una vita piena e serena. Per molti, questa condizione si traduce in una sensazione di abbandono, senza un supporto medico adeguato o soluzioni concrete a lungo termine. È proprio per rispondere a queste esigenze che The BioArte, azienda fondata dal Dr. Manuele Biazzo e specializzata in test sul microbiota e nella produzione di probiotici personalizzati, ha sviluppato Bacillove. Bacillove è una piattaforma innovativa che accoglie i pazienti e li guida in un percorso di quattro mesi, offrendo un approccio completo e personalizzato per migliorare il benessere e la qualità della vita. Non si tratta solo di analizzare l’equilibrio dei microrganismi intestinali, ma di mettere in atto un sistema multidisciplinare che segue il paziente nel tempo, aiutandolo a tradurre i risultati in azioni concrete. Il percorso proposto, della durata di quattro mesi, inizia con un’analisi dettagliata del microbiota intestinale, effettuata grazie a tecniche di sequenziamento avanzate. I risultati permettono di sviluppare probiotici personalizzati, formulati su misura per correggere gli squilibri specifici. Questo intervento viene accompagnato da un piano alimentare e da un monitoraggio continuo per valutare i progressi del paziente nel tempo. “La vera innovazione -spiega Biazzo- non è solo nell’analisi del microbiota, dove The BioArte è leader di settore, quanto nella possibilità di seguire il paziente con un sistema integrato che coinvolge diversi specialisti”. Il cuore di Bacillove è infatti il suo team multidisciplinare: medici, farmacisti, nutrizionisti e bioinformatici lavorano insieme per analizzare il caso di ogni paziente, proponendo interventi mirati e personalizzati. “Non esiste una soluzione valida per tutti -continua Biazzo- e proprio per questo ogni percorso è unico, basato sui dati raccolti e sulle esigenze specifiche di ciascun individuo. Grazie a un monitoraggio costante e a un follow-up continuo, possiamo garantire risultati concreti e duraturi”. Con The BioArte e la piattaforma Bacillove, curare l’intestino diventa un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita, grazie a un approccio innovativo che unisce scienza, tecnologia e una rete di esperti al servizio del paziente. Per informazioni:

Dr. Manuele Biazzo, PhD, MBA

| CEO



www.thebioarte.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)