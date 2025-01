Maria Petruzzi, S.O.S. Scoliosi: il Bestseller su come affrontare la scoliosi dal punto di vista medico, sia fisico che psicologico

(Adnkronos) – Tutti noi sappiamo che spesso le informazioni che si trovano sul web non sono sempre precise e affidabili, soprattutto in ambito medico, dove oltre alla malattia c’è anche una persona, un paziente. Motivo per il quale è fondamentale informarsi dalle giuste fonti. Per tutti coloro che desiderano risolvere il problema della scoliosi ma non sanno come fare, esce il libro di Maria Petruzzi “S.O.S. Scoliosi. Storie Vere E Approcci Innovativi Per Fermare La Scoliosi E Ritrovare L’Armonia Con Il Proprio Corpo”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per affrontare la scoliosi, dal punto di vista medico, sia fisico che piscologico, per comprendere e sfruttare le nuove tecnologie per ottenere i migliori risultati. “Il mio libro è un modo per dire ad alta voce che oggi la scoliosi non deve più spaventare” afferma Maria Petruzzi, autrice del libro. “La maggior parte delle persone che hanno la diagnosi di scoliosi sono prese dallo sconforto e credono che i loro sogni siano destinati a diventare irrealizzabili. In realtà la scoliosi, se diagnosticata tempestivamente, può essere trattata senza chirurgia, così da poter continuare a perseguire i propri obiettivi professionali, di vita o sportivi senza alcun limite.” Secondo l’autrice, c’è ancora molta confusione sul tema della scoliosi. Per tale motivo serve mettere a confronto le varie tecniche e metodologie usate nel mondo, così da comprendere gli avanzamenti della tecnologia. Ecco, quindi, che nel libro Maria Petruzzi esplora approfonditamente questo tema, in modo che i pazienti, i loro genitori o altri medici, possano dirigere le proprie ricerche con l’aiuto di uno specialista adeguato. “L’autrice crede fermamente che si possa vedere la scoliosi sotto una nuova luce e con una nuova speranza. Ribadisce che la scoliosi non definisce la persona, ma come la si affronta può fare la differenza” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Maria Petruzziè lavorare insieme per trovare le risorse e le strategie per vivere una vita straordinaria”. “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Brunoperché ho letto molto su di lui e la sua esperienza è stata d’ispirazione” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore offre un supporto completo sotto tutti i punti di vista. Grazie a loro ho potuto realizzare il mio sogno di scrivere un libro su un argomento che mi sta molto a cuore”. Il libro è disponibile su Amazon domani, 25 gennaio, a questo indirizzo: https://amzn.to/3Dvn3ze



Maria Petruzzi, medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia, è un ortopedico vertebrale che vanta oltre 20 anni di esperienza nel trattamento della scoliosi. Ha maturato competenze internazionali in chirurgia vertebrale, biomeccanica della colonna e della scoliosi, corsetti, esercizi mirati e allenamento sportivo per pazienti con scoliosi. Nel luglio 2024, è stata il primo medico italiano ad ottenere la Certificazione francese del Metodo Lionese, un prestigioso riconoscimento conferito dal Professor Jean-Claude de Mauroy. Questo traguardo ha coronato un percorso formativo lungo 9 anni, durante il quale ha approfondito il corsetto ARTbrace, innovazione introdotta nel 2013. Sito web: www.mariapetruzzi.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

