Mario Fabiano (Fabiano Consulting): “Infissi, così il consulente aiuta a scegliere vetri e profili adatti ad ogni esigenza”

(Adnkronos) – L’azienda è stata la prima nel settore a parlare di consulenza: i serramenti giusti per puntare a efficienza energetica e comfort Catanzaro, 16 settembre 2024. Adeguare gli ambienti a precisi standard qualitativi, tanto dal punto di vista energetico quanto da quello del comfort e della vivibilità, è sempre più importante e strategico per i proprietari di immobili. Per farlo è necessario considerare ogni aspetto, a cominciare dalla scelta e dall’installazione degli infissi, che se fatta nel modo giusto può portare molteplici vantaggi. “Oltre ai benefici che è possibile avere dal punto di vista energetico, installare gli infissi giusti permette di raggiungere il comfort acustico e risultati molto gradevoli a livello di design” spiega Mario Fabiano, fondatore e titolare di Fabiano Consulting, società calabrese specializzata nella fornitura e nell’installazione di serramenti, sottolineando come sia “fondamentale partire dall’individuazione del vetro più adatto alla singola situazione. Il vetro, infatti, occupando l’80% dell’infisso risulta l’elemento più importante, sebbene spesso le persone si concentrino più sulla scelta del profilo”. Da qui la decisione – evidente anche dal nome scelto per l’azienda – di puntare sulla consulenza, ovvero sul consigliare ed affiancare le persone in ogni momento, dalla ricerca all’installazione dell’infisso migliore. “Del resto la scelta del vetro va fatta considerando specifici parametri tecnici dell’abitazione. Le tipologie di vetro più note sono il basso emissivo e il selettivo – aggiunge l’imprenditore -. L’ideale è rivolgersi a consulenti che guardino l’infisso a 360 grandi, con la consapevolezza di fare un investimento, dal momento che il prodotto scelto dovrebbe durare almeno per 25 o 30 anni”. E il lavoro del consulente risulterà fondamentale anche per individuare il profilo più adatto alle caratteristiche di ogni immobile. Per farlo è importante considerare tre aspetti: la tipologia del materiale, l’esposizione (un’abitazione vicino al mare ha esigenze profondamente diverse da quelle di una in montagna, per esempio) e il design più gradito al proprietario dell’immobile. Aspetto da non lasciare in secondo piano è poi l’installazione. “Si tratta di una scelta che spesso viene trascurata, ma che può influire sul funzionamento stesso degli infissi – prosegue Fabiano – Per questo il consiglio è di affidarsi ad aziende che utilizzino prodotti di posa certificati e che rilascino una garanzia sul lavoro eseguito”. E parlando di infissi non si può non dedicare un passaggio alle vetrate panoramiche. “Installate su portici e balconi risultano molto più eleganti delle strutture con profili in alluminio e permettono di guadagnare nuovi spazi da utilizzare sia in estate che in inverno” sottolinea Fabiano, che nella validità di questo tipo di strumento ha creduto in tempi non sospetti, contribuendo a creare l’Associazione italiana vetrate panoramiche (AssVepa), di cui oggi è presidente per la provincia di Catanzaro. Un input importante per la diffusione delle vetrate panoramiche è stato senza dubbio l’inserimento, nel settembre del 2022, di questi strumenti tra quelli che possono essere installati in edilizia libera.

