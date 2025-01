MARY MODAFFARI, FEDERIMPRESE EUROPA: sicurezza sul lavoro e IA , innovazione per le imprese

(Adnkronos) – Roma, 23/01/2025. L’intelligenza artificiale (IA) ha dimostrato il suo potenziale rivoluzionario in molteplici settori, inclusa la sicurezza sul lavoro. L’adozione di tecnologie IA nelle imprese sta crescendo rapidamente, con un focus particolare sulla riduzione degli incidenti e sulla promozione di ambienti di lavoro più sicuri. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati e identificare pattern che potrebbero sfuggire all’occhio umano. Infatti sistemi avanzati possono monitorare in tempo reale le condizioni operative e rilevare anomalie che potrebbero indicare un rischio imminente. Prendiamo in esame l ’uso di sensori IoT (Internet of Things) connessi a sistemi di IA, che possono monitorare costantemente le condizioni di macchinari e ambienti, avvisando i lavoratori o interrompendo le operazioni in caso di pericolo. Infatti l’ implementazione di sistemi di intelligenza artificiale può ridurre gli incidenti sul lavoro fino al 20% attraverso l’analisi predittiva e la manutenzione preventiva. Questa tecnologia consente non solo di prevenire gli incidenti, ma anche di migliorare la produttività complessiva, riducendo i tempi di inattività dovuti a guasti imprevisti. Un cambiamento lo riscontriamo anche nella formazione dei lavoratori. Attraverso simulazioni di realtà virtuale (VR) e aumentata (AR), l’IA si creano ambienti di formazione immersivi e interattivi che preparano i lavoratori a gestire situazioni di rischio in un ambiente controllato. Un altro ambito in cui l’intelligenza artificiale si sta dimostrando estremamente utile è la sorveglianza e l’analisi dei comportamenti sul posto di lavoro. Sistemi di IA possono analizzare i comportamenti dei lavoratori attraverso telecamere e sensori, identificando azioni potenzialmente pericolose e suggerendo interventi correttivi. Sebbene però i benefici dell’intelligenza artificiale nella sicurezza sul lavoro siano evidenti, esistono anche importanti implicazioni etiche che devono essere considerate. La sorveglianza dei lavoratori, ad esempio, solleva questioni relative alla privacy e alla gestione dei dati. È essenziale che le aziende adottino politiche chiare e trasparenti per garantire che l’uso dell’IA rispetti i diritti dei lavoratori e non venga utilizzato in modo improprio. Pertanto in futuro, è probabile che l’intelligenza artificiale diventi sempre più integrata nei processi aziendali, con un impatto significativo sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il successo di queste tecnologie dipenderà dalla capacità delle aziende di bilanciare l’innovazione tecnologica con la responsabilità sociale, garantendo che i benefici dell’IA siano equamente distribuiti e che i rischi siano adeguatamente mitigati. In conclusione, l’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare la sicurezza sul lavoro. Attraverso l’analisi predittiva, la formazione avanzata e la sorveglianza intelligente, l’IA sta contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e efficienti. Tuttavia, è cruciale che le aziende adottino un approccio etico e responsabile nell’implementazione di queste tecnologie per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi.

