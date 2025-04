Massimo Populin, consulente finanziario: “Essere sempre in condizione di cavalcare il mercato specie nei momenti di grandi cambiamenti”

(Adnkronos) – Lo specialista in investimenti spiega come trasformare la volatilità in un’opportunità di crescita guardando al lungo periodo per ridurre i rischi Latina, 15 aprile 2025. Negli ultimi mesi, i mercati finanziari globali hanno mostrato un andamento altalenante, alimentato da tensioni geopolitiche, variazioni dei tassi d’interesse e incertezze legate all’evoluzione economica internazionale. In questo contesto, molti investitori si trovano di fronte a un dilemma: agire subito, aspettare tempi migliori o, peggio, farsi paralizzare dall’incertezza? “Essere sempre in condizione di cavalcare il mercato è fondamentale, soprattutto in momenti di forte volatilità e grandi cambiamenti”, spiega Massimo Populin, consulente finanziario con 35 anni di esperienza nella consulenza finanziaria. “Quando il mercato crolla, per alcuni può essere un problema, soprattutto per chi ha investito completamente e senza una strategia. Ma per chi è preparato, questi momenti rappresentano opportunità da cogliere. Ecco perché è importante non agire da soli e affidarsi a esperti che sappiano gestire queste situazioni”. Secondo Populin, diventa fondamentale guardare oltre l’immediato e ragionare sul medio-lungo termine. “Su un orizzonte di cinque anni, il rischio tende a ridursi notevolmente. Tuttavia, non basta investire e attendere: è essenziale entrare nel mercato in modo graduale”, ragiona Populin. “Se ho 100 lire da investire, meglio suddividerle in cinque tranche piuttosto che investirle tutte in una volta. In questo modo si evita di essere in balia delle oscillazioni momentanee”. Quali settori possono offrire le migliori prospettive oggi? Populin individua tre aree con grande potenziale di crescita: la robotica, l’intelligenza artificiale e la blockchain. “Investire nell’AI oggi, ad esempio, potrebbe moltiplicare il capitale nei prossimi anni. Ma attenzione: anche qui è fondamentale non investire tutto subito. Meglio distribuire l’investimento nel tempo per ridurre i rischi e massimizzare le opportunità”. La costruzione di un portafoglio efficace, secondo Populin, passa da una combinazione di strumenti. “Utilizzo certificati e fondi obbligazionari con cedola, che offrono un flusso costante di reddito. Questi flussi possono poi essere reinvestiti in strumenti azionari selezionati, in modo da creare un circolo virtuoso di rendimento. Così facendo, si mantiene una parte del capitale protetta e un’altra pronta a cogliere le opportunità del mercato”. Affrontare i mercati in modo strategico e con l’aiuto di un esperto può trasformare la volatilità in una leva per la crescita. E, come ribadisce Populin, non è mai il momento giusto per agire d’impulso, ma sempre quello per pianificare con intelligenza. CONTATTI: Sito web https://it.linkedin.com/in/massimopopulin

