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Mawdy Services e Gruppo Helvetia Italia vincono la seconda edizione di Insurance Together

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

La seconda edizione di Insurance Together, promossa da Insurzine insieme a Oltre La Media Group, ha portato in campo compagnie assicurative, broker e software house per una giornata di sport, networking, team building e solidarietà, con premi devoluti in beneficenza.
 

 

Milano, 22 maggio 2026 – Il team di Mawdy Services, composto da Gabriele Piai e Simone Rastello si è aggiudicato il primo premio del tabellone Gold della seconda edizione di Insurance Together, l’iniziativa promossa da Insurzine in collaborazione con Oltre La Media Group che ieri, al Padel Club Tolcinasco (MI), ha portato in campo compagnie assicurative, broker e software house in una giornata di sport, networking, team building con finalità solidali.  

 

Il team si è aggiudicato un assegno da 10.000 euro che sarà devoluto all’onlus Maria Cecilia. Al secondo posto del tabellone Gold la squadra di Facile.it composta da Veronica Pallucca e Manuel Motta. A trionfare nel tabellone Silver è stato invece il team di Gruppo
Helvetia Italia composto da Andrea Ricco e Jacopo Marcoccia, che devolverà l’assegno, in questo caso da 5.000 euro, all’associazione AutOfHome. Al secondo posto George Ottathycal e Andrea Balestrino di Prima Assicurazioni. 

 

La seconda edizione di Insurance Together ha voluto accendere i riflettori sul ruolo sociale del settore assicurativo. Le assicurazioni, infatti, non sono soltanto strumenti di protezione o prodotti da acquistare, ma presidi di sicurezza, resilienza e sostenibilità per persone, famiglie, imprese e comunità. Un ruolo spesso poco raccontato, ma sempre più centrale in un contesto segnato da nuove fragilità, rischi emergenti e bisogno di protezione. 

 

A farsi portavoce di questo messaggio sono state le realtà che hanno partecipato all’iniziativa: BSI, Edge Group, Facile.it, Gruppo Helvetia Italia, Mawdy Services, Revo Insurance, GBSapri e Prima Assicurazioni. 

 

“Le assicurazioni non sono soltanto strumenti di protezione o prodotti da acquistare, ma presidi di sicurezza, resilienza e sostenibilità per persone, famiglie, imprese e comunità – ha affermato Andrea Turco, Direttore Responsabile di Insurzine – Si tratta di un ruolo spesso poco raccontato, ma sempre più centrale in un contesto segnato da nuove fragilità, rischi emergenti e bisogno di protezione”. 

 

Insurance Together nasce proprio da qui: dalla volontà di mettere in campo, insieme, il lato più concreto e umano dell’assicurazione. Perché proteggere significa anche prendersi cura. E quando il gioco di squadra incontra la solidarietà, la vittoria più importante è quella che arriva oltre il campo. L’ufficio stampa della manifestazione è curato da Ital Communications
 

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Per maggiori informazioni:Ufficio Stampa Ital Communications 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

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