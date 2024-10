Mercato immobiliare: aumento del costo delle abitazioni e nuove sfide, a Lugano IoInvesto Awards, gli Oscar degli investimenti immobiliari

(Adnkronos) – Il 26 ottobre a Lugano si premiano performance straordinarie, il talento e la dedizione che fanno la differenza nel settore. In Italia in calo gli acquisti di case, ma il settore nel 2025 crescerà del 5,7%. Roma, 25 ottobre 2024 – Il mercato immobiliare si trova oggi una delicata fase di transizione. Un contesto difficile, in cui emergono, però, alcuni imprenditori in grado di vincere le sfide, e trascinare l’intero comparto in acque più tranquille. Talenti che saranno premiati il prossimo 26 ottobre nell’ambito degli IoInvesto Awards, gli Oscar dedicati agli investimenti immobiliari, presso LAC di Lugano, in Piazza Bernardino Luini 6. Scopo principale della serata di gala è celebrare l’eccellenza nel settore, dando visibilità a casi di successo. Nel corso della serata verranno assegnati diversi riconoscimenti, ognuno dei quali pensato per mettere in luce le migliori performance e il valore che ogni investitore ha portato nel mercato: Miglior ROI di una singola operazione; Miglior ROE di una singola operazione; Maggior guadagno di una singola operazione; Maggior numero di operazioni chiuse in un solo anno; Miglior investitore di capitali; Miglior partner.

Un modo per mettere in evidenza best practice, sostenendo un comparto che, dopo anni difficili, si appresta a tornare a crescere, portando l’Italia tra i leader di settore. Nel secondo trimestre del 2024, secondo i dati Eurostat, i prezzi delle abitazioni acquistate sono aumentati dell’1,3% nella zona euro e del 2,9% nell’UE rispetto allo stesso periodo del 2023. Confrontando i numeri con il primo trimestre del 2024, si osserva un incremento dell’1,8% nella zona euro e dell’1,9% nell’UE. Tra i Paesi UE, Lussemburgo, Finlandia e Francia hanno registrato i cali maggiori, mentre Polonia, Bulgaria e Lituania gli aumenti più elevati. L’Italia ha visto un incremento del 2,9% su base annua e del 3,2% rispetto al trimestre precedente. Secondo il rapporto di Nomisma, nel 2024 in Italia c’è stata anche una contrazione significativa degli acquisti immobiliari tramite mutuo (-38,7%), principalmente dovuta ai costi più alti e all’aumento dei tassi d’interesse e della prudenza delle banche nel concedere finanziamenti. Per quanto riguarda le prospettive del 2025, il settore immobiliare italiano è previsto in espansione. Secondo Scenari Immobiliari, istituto indipendente di studi e ricerche sui mercati immobiliari, l’Italia sarà leader in Europa, con un incremento del fatturato immobiliare del 5,7% entro la fine del prossimo anno. Questo sarà spinto dalla domanda residenziale, grazie anche alla possibile riduzione dei tassi d’interesse che faciliterà l’accesso al credito. “Il mercato immobiliare italiano si prepara per una ripresa moderata, con una domanda vivace nonostante le difficoltà legate ai finanziamenti, e con le città principali che continuano a vedere una crescita significativa dei prezzi e delle transazioni. – Spiega Cesare Rosati, ideatore della manifestazione – Dare visibilità alle eccellenze del settore può contribuire a dare un’ulteriore accelerazione alla crescita del settore, ispirando altri imprenditori, e favorendone la crescita professionale e personale. IoInvesto Awards non è, infatti, solo una manifestazione di consegna di premi ai migliori, ma un’occasione di confronto, un brainstorming tra colleghi che mettono sul tavolo idee, dubbi e suggerimenti”.

