MotoGP – Pecco pronto per il tris in Austria, Martín sogna l’allungo. Il trionfo di Bagnaia al Red Bull Ring a 2,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 14 agosto 2024 –Il Motomondiale approda al Red Bull Ring dove, nel prossimo weekend, si corre il Gran Premio d’Austria, undicesima prova iridata dell’anno. Un circuito che da quando è rientrato nel giro mondiale, nel 2016 dopo 19 anni di assenza, ha quasi sempre visto trionfare, in Moto GP, la Ducati. Infatti solo tre anni fa Brad Binder, con la KTM, è riuscito ad interrompere un dominio rosso iniziato con Andrea Iannone e proseguito con Andrea Dovizioso, tre successi, Jorge Lorenzo fino ad arrivare al back to back di Pecco Bagnaia nel 2022 e 2023. Il due volte campione del Mondo arriva in Austria per calare il tris e riprendersi il primo posto nella classifica iridata, tornato nelle mani di Jorge Martín. Gli esperti Sisal vedono il numero 1 della Ducati favorito per la gara domenicale a 2,00 mentre parte in seconda posizione per la Sprint del sabato, successo in quota a 3,50. Alle spalle di Bagnaia, neanche a dirlo, si piazza proprio Martinator il quale, prima di dare l’addio alla Ducati a fine stagione per sposare il progetto Aprilia, sogna di portare in omaggio a Noale il numero 1 sulla carena. Lo spagnolo della Pramac, dopo aver sfiorato il titolo lo scorso, vuole agguantarlo in questa annata: un successo in Austria lo avvicinerebbe all’obiettivo. Jorge Martín parte in “pole” per la vittoria nella Sprint, a 2,25, al contrario della gara lunga dove, a 3,00, deve rincorrere Bagnaia. Come sempre il podio dei favoriti è completato da Marc Márquez ancora a caccia del primo gradino del podio da tre anni e che, al Red Bull Ring, non è mai andato oltre il secondo posto. Abbattere due tabù insieme non sarebbe male per il Cabroncito, in sella alla Ducati del team Gresini, il quale ha la stessa quota sia per il sabato che per la domenica: in entrambe l’otto volte iridato è offerto a 6,00. Per la gara lunga, il primo degli outsider appare Enea Bas

tianini, vincente a 9,00, il quale dopo la doppietta in Inghilterra punta a ripetersi. In coda al poker di ducatisti si affacciano Pedro Acosta, Gas Gas, dato a 12 e Brad Binder, su KTM, che sogna di bissare il successo del 2021: uno scenario che pagherebbe 16 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

