Nasce a St.Moritz “Lifestyle by The Great living Estate”

(Adnkronos) – St. Moritz, 9 dicembre 2024. Nello show-room di The Great Living Estate, in via Rosatsch 10 a St. Moritz, si alza il sipario su un nuovo polo del lusso ideato e creato dal vulcanico Manuel Tenca, CEO di The Great Living Estate, in sodalizio con Elpidio Loffredo, eclettico Founder & CEO dell’omonimo brand di pellicce. La nuova location vanta partnership con brand di fama mondiale e la collaborazione con il coinvolgente interior design curato da Vitaloni+Partners. Qui, ogni due venerdì al mese si terranno apéro d’eccellenza, a cura di APANI® – As Pure As Nature Intended, che raduneranno personaggi di spicco della gente che conta per dar vita a nuove connessioni, umane e professionali A St. Moritz, la più famosa e sofisticata località turistica dell’arco alpino, nasce un nuovo polo del lusso dal carattere molto speciale: “Lifestyle by The Great Living Estate”, il luogo perfetto per vivere un’esperienza originale ed esclusiva fatta di innovazione, bellezza e armonia e che strizza l’occhio anche alla sostenibilità. Artefice di questa brillante operazione, che vuole sottolineare una volta di più l’eccezionalità e l’esclusività della location engadinese, è Manuel Tenca, “the King of the quick sales”, il vulcanico patron di The Great Living Estate, l’immobiliare dei Vip, leader a St. Moritz e in Alta Engadina nel settore della compravendita e delle locazioni di dimore extra lusso (fornite a richiesta anche con progetto chiavi in mano) che presenta trattative off-market dalla risoluzione super rapida. Insieme a lui, a dar corpo all’iniziativa, è presente anche l’eclettico fashion designer Elpidio Loffredo, celebre per essere l’inventore di un nuovo concept “artistico” della pelliccia che ha letteralmente rilanciato questo prestigioso capo di abbigliamento. Messo in opera nello show-room mauriziano di The Great Living Estate, Tenca e Loffredo hanno affidato la direzione artistica, e quindi l’allestimento, all’estroso archidesigner Vitaloni e al suo studio di caratura internazionale “Vitaloni+Partners – architecture & interior design” con sedi a Forte dei Marmi, Milano, Londra e da ora anche a St. Moritz. A provvedere alla sua realizzazione pratica ed elemento fondamentale per la riuscita del progetto, è stato invece, in veste di general contractor, il marchio Magazzini Bracchi,network societario di alto profilo che propone un modo nuovo e multidisciplinare di pensare la casa abbracciando tutte le fasi di cantiere (lavori edili, forniture e arredi) in modo da sollevare il committente da ogni incombenza. Il concept scelto da Vitaloni, conosciuto come “il sarto del design”, punta sulla semplicità e l’essenzialità di matrice razionalista capaci di emozionare e sorprendere. Le grandi vetrine che abbracciano tutti i 200 metri quadrati dello spazio sono, infatti, pensate come una passerella dedicata alla sfilata delle magnifiche pellicce artigianali (con apporti tessili di Loro Piana) griffate da Elpidio Loffredo ed esposte su uno standing continuo disegnato appositamente. A intervallare i capi, sono presenti oggetti di design made in Italy d’eccellenza proposti da due leader mondiali di settore come Baxter e Antoniolupi, a loro volta scelti e coinvolti nell’operazione da Vitaloni, prodotti che arricchiscono il salotto open, introdotto da un elegante portale nero, in cui tutti i complementi dialogano in perfetta armonia tra loro. A completare lo standing, una libreria-materioteca che espone una selezione di marmi di Lorenzo Bonotti, due maxischermi video – uno che descrive nei dettagli le meraviglie delle pellicce di Elpidio Loffredo, l’altro che racconta i prestigiosi ed esclusivi immobili trattati The Great Living Estate, capaci di trasportare emozionalmente in mondi di sogno. Al centro della sala, infine, domina un grande tavolo conviviale che sarà il fulcro degli eventi e degli incontri che questo nuovo polo del lusso è destinato a ospitare. Fondamentali per la riuscita di The Great Living Estate e selezionate con cura da Tenca, Loffredo e Vitaloni, oltre ai menzionati Magazzini Bracchi, Baxter (eccellenza mondiale degli arredi contemporary style “vestiti” di pelli pregiate) e Antoniolupi (azienda toscana che dal 1950 si distingue sul mercato italiano e internazionale per la progettazione e realizzazione di arredi per il bagno e poi per la casa in genere firmati da rinomati designer), da citare sono altre collaborazioni entusiastiche come: APANI® – As Pure As Nature Intended, luxury brand svizzero che da sempre incarna la profonda connessione tra natura, sostenibilità, benessere e infonde in ogni pasto un tocco di sublime; Deodato Arte, leader nel panorama artistico contemporaneo, che con 10 gallerie e una piattaforma online all’avanguardia è il punto di riferimento per il Pop e Street Art, dettando tendenze nel mercato dell’arte contemporanea; il flower& events designer di fama mondiale Vincenzo Dascanio che, con il suo studio VD Events Production, aggiungerà valore alla scena di “Lifestyle by The Great Living Estate” con addobbi e allestimenti d’eccellenza come lo strepitoso albero di Natale che sarà protagonista dell’inaugurazione di “Lifestyle”; Lorenzo Bonotti Marmi, leader del mercato della pietra naturale, in particolare di marmi, quarziti, graniti, pietre e onici provenienti da ogni angolo del mondo; Effegibi, da trent’anni punto di riferimento del comparto per la progettazione e della produzione di saune e hammam; Gerald Charles, maison elvetica ai vertici della Haute Horlogerie; Ciocomiti, produttore trentino di cioccolato artigianale di altissima qualità; e GRMountain by Giorgio

Rocca, specializzata nell’offerta di esperienze d’alto livello e personalizzate nel campo dello sci, del trekking, dell’ arrampicata, della mountain bike. «“The Lifestyle” è stata pensata come un’entità dinamica, capace di coinvolgere chi la frequenterà – vale a dire imprenditori, decision makers, trend setters, artisti, sportivi e bons vivants e chi più ne ha più ne metta, ma tutti di alto profilo – in attività finalizzate a creare connessioni e a tessere relazioni umane e d’affari autentiche e di lunga durata. Offriamo un contesto raccolto ed esclusivo dove è possibile respirare lusso e bellezza attraverso la presenza dell’arte, della moda, del design, e, insieme, scoprire luoghi di sogno come sono le case che tratta The Great Living Estate. Con questo polo del lusso vogliamo affermare un nuovo lifestyle rispondente alle esigenze esistenziali e lavorative di oggi. Basato cioè su flessibilità, benessere e – prendendo in prestito un termine tipico del software – sulla scalabilità». Spiega Manuel Tenca.



Gli fa eco Elpidio Loffredo, l’altro ideatore dell’operazione: «Il concept di questa iniziativa è una risposta forte al profondo cambiamento che caratterizza il mercato del lavoro e il modo in cui si fanno affari di questi tempi: le organizzazioni sono fluide, le persone lavorano in movimento, ovunque e in modo sempre più informale. Tutto è pensato per soddisfare le esigenze di tutti, con un focus sulla centralità dell’individuo e della bellezza, quella bellezza che solo la moda e l’arte sanno regalare. D’altronde, Manuel ed io ci siamo conosciuti proprio così, informalmente, durante una cena d’affari a Milano: fin da subito ci siamo trovati d’accordo su quali siano le attuali esigenze del mercato. Con questo progetto vogliamo porci come un amplificatore dell’estetica del Bello, dell’arte in tutte le sue declinazioni enfatizzando, nel mio caso, le novità moda e lifestyle del momento». Con tali premesse, il nuovo polo del lusso rappresenterà, quindi, anche una vera e propria fucina di incontri, di eventi, un luogo dove accadono cose e si vivono esperienze coinvolgenti. Il primo vernissage di Lifestyle by The Great Living Estate, ha avuto luogo sabato 7 dicembre, e ha costituito il collaudo di queste intenzioni e il primo appuntamento di una serie di kermesse a invito che andranno in scena ogni venerdì con cadenza bisettimanale. Alla regia di questi rendez-vous è stato e sarà l’impeccabile organizzazione di APANI® che, nel segno del suo motto “As Pure, As Nature Intended”, mettea disposizione degli ospiti i prodotti d’eccellenza delle aree in cui opera (Italia, Spagna e Stati Uniti) ponendo particolare attenzione alla scelta di vini e bollicine italiani, di grandi salumi iberici, e ancora di caviale e tartufi. Un’esperienza multisensoriale capace di testimoniare la profonda connessione tra natura, gioie del gusto e del palato, e wellness psicofisico di cui Apani è raffinata interprete. “Lifestyle by The Great Living Estate” è solo all’inizio. All’orizzonte,infatti, ci sono tanti altriimportanti e sorprendenti progetti che faranno status perché Manuel Tenca ed Elpidio Loffredo non sono certo tipi da dormire sugli allori, ma, al contrario, hanno voglia di stupire. Sempre. I PROTAGONISTI The Great Living Estate (luxury real estate) Elpidio Loffredo (moda, pellicce) Vitaloni+Partners – architecture design (architettura, design, decorazione) Deodato Arte (galleria d’arte e arte on-line) Vincenzo Dascanio-VD Events Production (flowers & events designer) APANI® – As Pure As Nature Intended (food & beverage) Antoniolupi (arredobagno e arredi) Baxter (arredi) Lorenzo Bonotti (marmi) Magazzini Bracchi (la casa dall’A alla Z) Ciocomiti (cioccolato) GR-Giorgio Rocca Mountain (sport & avventura) Gerald Charles (Alta Orologeria) Effegibi (saune e hammam) INFO

https://elpidioloffredo.com/it/pages/st-moritz

