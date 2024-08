Nasce il Movimento nazionale rinnovamento e libertà popolare, imprenditori e professionisti a sostegno delle forze di governo

(Adnkronos) –

Mary Modaffari, segretaria nazionale e tra i fondatori, illustrerà obiettivi e caratteristiche nelle prossime settimane



Roma, 27/08/2024 – Sulla scena politica nazionale sta prendendo forma un nuovo soggetto, il Movimento nazionale rinnovamento e libertà popolare. Le motivazioni che hanno portato alla sua nascita saranno ampiamente illustrate nelle prossime settimane dalla segretaria nazionale Mary Modaffari, una dei soci fondatori, nel corso della presentazione ufficiale, ma da quanto trapela la volontà sarebbe quella di creare un raggruppamento che sia di sostegno alla maggioranza di governo. L’orizzonte, evidentemente, è di lungo periodo e guarda alle prossime elezioni politiche. L’idea è di dare voce, anche a livello politico, al mondo delle imprese già rappresentato dalla Confederazione europea nazionale esercenti (Cne), sindacato datoriale firmatario di contratti nazionali depositati al Cnel, che si distingue per l’approccio concreto e pragmatico nel rappresentare e tutelare imprese, startup e partite Iva. Si tratta quindi di imprenditori e liberi professionisti desiderosi di partecipare alla vita politica del Paese, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze. Come anticipato, valori fondanti, obiettivi e finalità del Movimento nazionale rinnovamento e libertà popolare saranno presentati dalla segretaria nazionale Mary Modaffari durante l’evento in programma tra le fine di settembre e l’inizio di ottobre, a cui prenderanno parte anche esponenti politici dei partiti della maggioranza di governo.

