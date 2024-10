Nations League –Italia con Israele per mantenere la vetta del girone Retegui, primo marcatore a 3,90 su Sisal.it, non vuole fermarsi

(Adnkronos) –

Roma, 11 ottobre 2024 –Il pareggio con il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca all’Italia che, però, vuole voltare immediatamente pagina e tornare al successo contro Israele lunedì sera per mantenere il primato del Gruppo 2 di Nations League. Gli Azzurri, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a bassa quota, 1,19, rispetto al 15 dei ragazzi di Ben Shimon mentre il pareggio si gioca a 6,50. Una forbice molto ampia dovuta al fatto che, in 6 precedenti, l’Italia è imbattuta con 5 vittorie, l’ultima un mese a fa, e un pareggio. Dopo i due goal subiti contro il Belgio, Gigio Donnarumma vuole richiudere la sua porta e un clean sheet del capitano azzurro è offerto a 1,60. In questa ottica, un risultato esatto di 2-0 si gioca a 6,00 in favore dell’Italia mentre quello per Israele pagherebbe 85 volte la posta.

Mateo Retegui, contro i Diavoli Rossi, si è sbloccato anche con la maglia della Nazionale e non vuole più fermarsi. L’attaccante dell’Atalanta, primo marcatore contro gli israeliani, si gioca a 3,90. Il CT Spalletti spera però che gli inserimenti di Davide Frattesi e Daniel Maldini, entrambi in quota a 3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori, possano risultare decisivi. Il pericolo maggiore per la difesa azzurra è Tai Baribo, riferimento offensivo dei Philadelphia Union e della nazionale israeliana: la rete del bomber di Elat pagherebbe 6 volte la posta. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

