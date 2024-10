Nations League –L’Italia insegue la Francia per il primato nel girone ma gli Azzurri sognano il trofeo: trionfo a 7,50 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 15 ottobre 2024 – La netta vittoria nei confronti di Israele ha permesso all’Italia di mantenere il primato nel Gruppo 2 di Nations League. A due giornate dal termine della fase a gironi, gli Azzurri hanno un punto di vantaggio sulla Francia e sono pronti ad affrontare le ultime due sfide con l’obiettivo di chiudere in testa. Impresa non semplice visto che il calendario propone Belgio in trasferta e Mbappé e compagni tra le mura amiche. Secondo gli esperti Sisal, l’Italia, prima nel girone a 2,25, è costretta a inseguire la Francia, favorita a 1,57. I ragazzi di Spalletti hanno un calendario oggettivamente più complesso ma, in queste prime quattro gare, hanno dimostrato di poter tenere testa a chiunque. Gli Azzurri, però, non vogliono fermarsi al semplice successo nel girone ma puntano decisi al bersaglio grosso, il trionfo in Nations League. Al momento Donnarumma e compagni si ritrovano a inseguire altre quattro grandi del Vecchio Continente: Spagna, Portogallo, Francia e Germania, infatti, sono appaiate in quote per il successo finale a 5,00. Le prime tre hanno già alzato il trofeo al cielo mentre i tedeschi rimangono una delle potenze del calcio europeo. L’Italia vincente, al contrario, si gioca a 7,50.

