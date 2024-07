Nuova collezione di mobili da bagno Parama Shop effetto grigio cemento

(Adnkronos) –

Lecce, 10 luglio 2024 – Trovare i giusti arredi permette di trasformare il bagno, troppo spesso relegata a semplice area di servizio, in un ambiente di design.

A fare di questo ambiente uno spazio esteticamente in linea con il resto degli interni della casa sono realtà specializzate come Parama Shop, il progetto che rivendica la centralità del bagno proponendo soluzioni d’arredo con cui trasformarlo in una vera e propria scenografia. Ogni collezione presente sullo store, espressione delle più attuali tendenze d’arredo, permette infatti di dare vita a un ambiente capace di rispondere alle più disparate esigenze di stile.

L’assortimento di Paramashop oggi si amplia con la nuova collezione di arredi con finitura effetto grigio cemento.

Si tratta di soluzioni ispirate alle più recenti contaminazioni dell’architettura, che dialogano con l’ambiente con un linguaggio moderno e sofisticato. In questo modo, è possibile dare vita a un bagno funzionale e vocato all’essenzialità, tra linee scolpite, forme essenziali e i più innovativi materiali per l’arredo. Naturalmente, la proposta comprende sia mobili sospesi che mobili a terra di diverse dimensioni, le cui linee, dal delicato equilibrio estetico, permettono di ricreare con successo ogni singola idea d’arredo. Per valorizzare ulteriormente l’ambiente è possibile optare anche per una colonnina in legno MDF, che completa la collezione: un elemento da accostare al lavabo per aumentarne la funzionalità, in grado al contempo di accrescere l’impatto estetico dell’intera composizione. A fare il resto, un materiale che restituisce all’ambiente tutta l’autenticità del legno, ma con le performance necessarie in un locale così complesso. Se vuoi conoscere tutti i dettagli, sfoglia la nuova collezione online e arreda il tuo bagno con i mobili da bagno Parama, così da realizzare un vero e proprio angolo di benessere nel cuore della casa.

La nuova collezione di soluzioni effetto grigio cemento si inserisce all’interno di un catalogo già ricco di modelli dallo stile accattivante, con finiture lucide, opache ed effetto legno.

Per quanto riguarda nello specifico i mobili sospesi, è possibile trovare modelli di diverse colorazioni, a partire da quelle più gettonate, come il rovere e il noce, in grado di conferire all’ambiente una suggestiva atmosfera contemporanea, oppure il bianco, tonalità da sempre pulita, discreta e sofisticata. Inoltre, Parama Shop permette anche di optare per colori originali di grande impatto, come il grigio nuvola o la carta da zucchero.

Naturalmente, non mancano nemmeno soluzioni più avanguardistiche, come i mobili sospesi modulari, perfetti per bagni dalla metratura ampia, in cui occupare la parete in modo originale e accattivante. A questi modelli, si affiancano i mobili a terra della linea SAPO, capace di unire rigore ed essenzialità, oggi disponibili sullo store di Parama Shop con sconti fino al 31%. A caratterizzare la proposta, uno stile urban valorizzato da linee geometriche e razionali, che si distaccano dalla classica concezione di mobili da bagno, conservando tutta la funzionalità degli arredi ricchi di scomparti.

Naturalmente, le diverse soluzioni d’arredo presenti sullo store di Parama Shop sono disegnate per far fronte a ogni singola esigenza di spazio, nonché per sfruttare al meglio tutte le potenzialità espressive di un’area dalle elevate possibilità d’arredo.

