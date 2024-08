Oia Services LTD, entro il 15 settembre verrà emanato, dal Tribunale e la Procura di Reggio Calabria, il bando per la vendita

(Adnkronos) – Reggio Calabria, 09 agosto 2024.Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, emaneranno, entro il 15 settembre 2024, un bando di vendita ai migliori offerenti, da definire approssimativamente entro il 01 ottobre 2024, degli asset patrimoniali di OIA Services LTD in amministrazione giudiziaria, Proc. n. 86/2019 R.G.M.P. – n. 75/19 Seq, afferenti alla stabile organizzazione della società con sede in Battipaglia (SA) alla via G. Brodolini n. 36, partita IVA n. 02297980688 e connessi alla gestione e commercializzazione dei servizi relativi alle seguenti concessioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: • concessione ADM GAD (gioco a distanza) n. 15238 sottoscritta il 01/03/2016 e relativa all’offerta di gioco a distanza attraverso i siti autorizzati (www.betaland.it, www.enjoybet.it, www.riogames.it); • disciplinare per la raccolta del gioco sul canale fisico n. 72001 sottoscritto il 02/03/2015 per la raccolta attraverso la rete di agenzie abilitate (in numero di 157). Gli interessati sono invitati a chiedere l’accesso ai documenti relativi alla contabilità aziendale, ai dati societari, alla posizione finanziaria, alla debitoria fiscale pregressa, alla rete commerciale ed alle risorse umane nonché a richiedere le eventuali ulteriori informazioni utili ad una compiuta due diligence, contattando il seguente indirizzo e-mail: oia.manifestazioneinteresse@gmail.com. Gli interessati dovranno esprimere una manifestazione di interesse nella quale indicare, quantificandola, a questa Autorità Giudiziaria una proposta non vincolante di acquisto di tutti o di alcuni degli asset patrimoniali in amministrazione giudiziaria. La manifestazione di interesse così definita dovrà pervenire entro il 31 agosto 2024 alla PEC oia.manifestazioneinteresse@legalmail.it

La presentazione della proposta non vincolante non comporta alcuna prelazione o privilegio relativamente alla vendita dei beni al miglior offerente in forza del citato bando da emanarsi entro il 15 settembre 2024. Analogamente, l’Autorità Giudiziaria non assume alcun impegno preventivo ad assegnare i beni ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interessi in caso il bando successivo non sia emanato o vada deserto. Gli Amministratori Giudiziari Avv. Maurizio Occhiuto Dott. Fabio Mulonia —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)