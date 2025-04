Online il nuovo sito di Farmacell: migrazione SEO a cura di Fattoretto Agency

(Adnkronos) – Milano, 15 aprile 2024. È online il nuovo sito ufficiale di Farmacell, azienda italiana attiva nel settore dell’intimo modellante e contenitivo, celebre a livello internazionale. Il progetto segna un’evoluzione significativa nella presenza digitale del brand, da sempre impegnato nel coniugare estetica, comfort e innovazione tessile. Alla base della nuova piattaforma, un’attenta attività di migrazione SEO realizzata in collaborazione con Fattoretto Agency, partner strategico per lo sviluppo della visibilità organica e il potenziamento della performance online. Nato nel 2000 dall’esperienza pluridecennale di Calze GT, il marchio Farmacell (https://www.farmacell.com/ita) ha saputo affermarsi come un autentico punto di riferimento nel settore dell’intimo contenitivo e modellante. Il successo internazionale è il risultato di una filosofia chiara: valorizzare ogni corpo nella sua unicità, trasformando la moda in uno strumento di espressione personale. L’identità del brand, infatti, si fonda su cinque valori essenziali: inclusività, benessere, innovazione, qualità e valorizzazione dell’individualità. Dalla scelta di tessuti tecnici e fibre innovative alla realizzazione di packaging plastic free, ogni aspetto del ciclo produttivo riflette questi principi. La collezione, concepita per un pubblico eterogeneo, include molteplici alternative, fra cui leggings, pancere, t-shirt e canotte. Tutti gli articoli sono disponibili fino alla taglia 5XL, per offrire una vestibilità adatta a ogni fisicità. Tre, invece, sono le linee principali in cui si articola la proposta: Shadow, dedicata al modellamento delicato della silhouette, grazie a compressioni mirate e calibrate, Shiver, che stimola la microcircolazione grazie a una speciale texture a nido d’ape, e Synergy, che unisce entrambe le tecnologie per un duplice beneficio. L’intimo funzionale, secondo Farmacell, diventa così alleato quotidiano del benessere. Con il lancio della nuova piattaforma digitale, Farmacell rinnova il proprio modo di dialogare con il pubblico, rafforzando il legame tra brand identity e presenza online. Il sito, completamente riprogettato, offre una navigazione intuitiva, contenuti più accessibili e una struttura pensata per accompagnare l’utente in ogni fase del percorso d’acquisto. Uno degli obiettivi principali era quello di migliorare l’esperienza utente, sia in termini di usabilità che di chiarezza informativa, rendendo immediato l’accesso alle collezioni e ai valori distintivi del marchio. Il design, moderno ed essenziale, rispecchia la filosofia aziendale: armonia tra forma e funzione, estetica e concretezza. Particolare attenzione è stata dedicata all’ottimizzazione per dispositivi mobili, strategica per un pubblico sempre più orientato al mobile commerce. Con questo rilancio, Farmacell si dota di uno strumento più solido per sostenere l’e-commerce, migliorare le conversioni e rafforzare la relazione con il proprio target. Il go-live del nuovo sito ha visto il coinvolgimento di Fattoretto Agency, realtà specializzata in SEO data-driven con un approccio consulenziale mirato alla crescita organica. L’agenzia, in particolare, ha curato la delicata fase di migrazione SEO, assicurando la continuità del posizionamento sui motori di ricerca e la valorizzazione del nuovo impianto strutturale del sito. Un intervento di questo tipo richiede un’attenzione meticolosa a molteplici aspetti: dalla mappatura accurata degli URL all’analisi dei redirect, passando per la conservazione dell’autorità acquisita dalle pagine più performanti. Ogni passaggio è stato gestito per evitare perdite di traffico organico e per consolidare l’indicizzazione del nuovo portale. Un lavoro tecnico e strategico, realizzato su misura per le specificità di Farmacell e finalizzato a garantire stabilità, continuità e crescita. Il lancio del nuovo sito rappresenta per Farmacell non solo un traguardo tecnico, ma anche l’inizio di una fase strategica più ampia. Con una piattaforma rinnovata e una struttura SEO ottimizzata, il brand si prepara ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato digitale, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel settore. Un’evoluzione che conferma la volontà di continuare a crescere, restando fedele ai propri valori. Per maggiori informazioni: uff stampa farmacell.com/ita | ordini@timbro.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)