Onoranze Funebri Decor Pacis, Martignacco: “Incombenze burocratiche post-mortem, il ruolo dell’agenzia funebre”

(Adnkronos) – Affidarsi ad un’agenzia funebre attenta e professionale è la soluzione migliore nel delicato momento della perdita di un familiare Martignacco, 15 ottobre 2024. La scomparsa di un familiare è un’esperienza estremamente dolorosa che impone, oltretutto, di dover gestire gli aspetti burocratici che ne conseguono. Questo rappresenta un ulteriore peso in un momento già difficile, ecco perché scegliere un’agenzia funebre esperta ed accurata nello svolgimento delle pratiche necessarie può fare la differenza. Le Onoranze Funebri Decor Pacis di Martignacco, realtà a conduzione familiare particolarmente sensibile all’aspetto emotivo del lutto, offre un supporto costante e comprensivo facendosi carico di ogni incombenza burocratica ed organizzativa, aiutando le famiglie a gestire il lutto con maggior serenità. “Un’agenzia funebre competente conosce a fondo le procedure burocratiche da espletare: dalla denuncia di morte fino alla comunicazione agli enti previdenziali”, afferma Marco Feruglio titolare della Decor Pacis Onoranze Funebri. “Quando il decesso di un congiunto o un proprio caro avviene in casa la prima cosa da fare è chiamare il medico di famiglia e un’impresa funebre di fiducia. Spetta al medico di famiglia il compito di accertare l’avvenuta morte, le cause del decesso e consegnare tutta la documentazione del caso. L’impresa funebre incaricata avvisa poi il medico necroscopo, il cui compito è quello di accertare che si tratti di morte naturale e non da causa violenta. Se invece il decesso avviene in ospedale o in casa di cura, sarà la direzione sanitaria della struttura a dover produrre la documentazione necessaria. Le onoranze funebri hanno il compito di farsi carico delle pratiche necessarie alla gestione e alla realizzazione del funerale, offrendo un supporto sia pratico che psicologico alle famiglie in lutto. Queste pratiche abbracciano una vasta gamma di attività, comprese la preparazione e il trasporto della salma, la cura della camera ardente, la gestione delle pratiche burocratiche e delle autorizzazioni necessarie, nonché la pianificazione della cremazione”. Onoranze Funebri Decor Pacis di Martignacco si impegna ad offrire un sostegno professionale e discreto, accompagnando le famiglie con sensibilità e rispetto attraverso tutti i passaggi dell’organizzazione funebre, offrendo un supporto completo ed un’assistenza personalizzata. Affidarsi ad un’agenzia funebre attenta e professionale permette di gestire con serenità le pratiche burocratiche e di concentrarsi sul ricordo del proprio caro. “Tra i vari adempimenti necessari occorre inoltre comunicare il decesso all’INPS, all’INAIL e ad altri enti previdenziali”, prosegue Feruglio. “Chiudere eventuali contratti o abbonamenti facenti capo al defunto, quali: utenze domestiche, assicurazioni e abbonamenti telefonici. Per quanto concerne gli adempimenti fiscali, la successione ereditaria deve essere regolarizzata tramite apposita comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate, così come la sospensione dei redditi del defunto e la successiva dichiarazione dei redditi del periodo in cui è stato in vita. Per quanto riguarda l’eredità, se il defunto ha lasciato un testamento, è necessario rivolgersi ad un notaio per la sua apertura e l’esecuzione delle disposizioni testamentarie, diversamente, si applica la legge sulla successione ereditaria, che prevede la divisione dell’eredità tra i parenti più prossimi”. La perdita di un caro è un momento sempre difficile, ma l’organizzazione e la chiarezza nella gestione degli adempimenti burocratici possono aiutare ad affrontare questo passaggio con meno stress e preoccupazioni. Con una presenza consolidata nel territorio, le Onoranze Funebri Decor Pacis di Martignacco, sono ormai simbolo di fiducia ed affidabilità. Lo staff è disponibile 24 ore su 24, pronto ad intervenire con sollecitudine e discrezione per offrire conforto ed assistenza immediata. Contatti:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)