Paneemortadella.it: un viaggio virtuale nei sapori della tradizione italiana

(Adnkronos) – 31/01/2025 Tramonti (SA) La frenesia della vita moderna, la voglia di provare sapori sempre nuovi, di sperimentare, di correre da una ricetta etnica a una creata dall’intelligenza artificiale, rischia di far smarrire il piacere regalato al palato dai sapori genuini della cucina italiana. Nonna Maria lo sa bene e per questo ha dato vita a un progetto che punta a far conoscere le ricette tipiche del nostro Paese, quelle legate alla tradizione e tramandate di generazione in generazione. Questo progetto ha preso la forma di un blog: paneemortadella.it. Così con Paneemortadella.it le ricette tradizionali della cucina italiana tornano protagoniste. Dalle lasagne fatte in casa al profumo di ragù che cuoce lentamente, passando per la focaccia appena sfornata e i dolci della domenica come la torta di mele della nonna, ogni ricetta è una finestra aperta sul passato. Qui, i sapori antichi trovano nuova vita, raccontati con amore e attenzione ai dettagli, perché il cibo non è solo nutrimento, ma un ponte tra memoria e presente. “Voglio che chiunque si metta ai fornelli con le mie ricette possa sentire quel senso di casa e di famiglia che da sempre accompagna i piatti della nostra tradizione,” racconta nonna Maria che è l’anima di questo progetto. È lei che, con mani esperte e cuore pieno di ricordi, seleziona ogni ingrediente e trasforma una cucina semplice in un gesto d’amore. Ma Paneemortadella.it non è solo un ricettario. È un viaggio emozionale tra racconti, curiosità e aneddoti che riportano in vita le atmosfere delle cucine di una volta: quelle dove il profumo del pane fresco si mescolava alle risate dei bambini, dove l’odore del ragù della domenica riempiva tutta casa e i bimbi non vedevano l’ora di intingere il “cuzzetiello” (la parte finale del pane) nella salsa, dove bastavano pochi ingredienti, ma tanto amore, per creare qualcosa di speciale. Inoltre il blog si propone di valorizzare le tradizioni culinarie di tutte le regioni italiane, portando alla luce piatti spesso dimenticati, ma carichi di storia e cultura. Ogni articolo è un omaggio a chi ha reso grande la cucina italiana con dedizione e passione, trasformando anche i pasti più semplici in veri e propri capolavori. Paneemortadella.it è un invito a fermarsi, a cucinare con calma, a gustare ogni boccone e a condividere il piacere della buona tavola con chi si ama. Si tratta di un progetto ambizioso che vuole trasmettere non solo ricette tradizionali ben note e ampiamente conosciute, ma anche ricette quasi dimenticate, per far sì che non vengano perse per sempre. Si tratta certo di un impegno importante, al quale l’autrice del blog si dedica con passione e determinazione, consapevole del fatto che la cucina tradizionale italiana non è solo un piacevole diletto per il palato, ma parte fondamentale dell’identità culturale del nostro Paese. Questo spazio virtuale richiede a ognuno di prendersi qualche momento per ritrovare il piacere perduto dei sapori semplici e dei profumi della cucina italiana, ricordando che ogni ricetta è fatta sì di ingredienti, ma anche di storia. Scopri di più su www.paneemortadella.it e lasciati conquistare dal sapore della tradizione, una forchettata alla volta. Contatti: Maria Capograsso,

info@paneemortadella.it

