Pinsa: lo chef Montuori accompagna gli Azzurri agli ottavi

(Adnkronos) – Roma, 26 giugno 2024 – Dopo il grande risultato di ieri sera a Lipsia, prosegue la splendida avventura degli Azzurri agli Europei che si avviano agli ottavi di finale di sabato accompagnati dalla bontà della Pinsa di

Marco e del maestro pinsaiolo Marco Montuori. “Una gioia immensa, arrivata dopo 98 minuti al cardiopalma, che ha premiato la tenacia di un gruppo che sa fare squadra, in campo come a tavola!” commenta entusiasta Montuori, alla guida dei mastri pinsaioli Di Marco che hanno ideato 8 creazioni dedicate ai campioni della Nazionale. E’ proprio all’azienda Di Marco, leader nel mondo dei panificati e delle farine, che fa capo la partnership esclusiva con Casa Azzurri, l'area ospitalità ufficiale della FIGC e della Nazionale Italiana di Calcio. Di qui il coinvolgimento di Marco Montuori, frontman della Di Marco, nel fantastico viaggio degli Azzurri. “Stare accanto ai nostri calciatori della Nazionale e rendergli un po’ della soddisfazione che ci regalano, preparando per loro ciò che gli piace a tavola, è un onore e una gioia – racconta Montuori -. E’ un’esperienza che, come me, tanti avranno sognato. Tutti, magari, immaginano i campioni della Nazionale come ‘marziani’, ma vederli nel momento in cui dopo le partite si ritrovano a cena mostra tutta la loro umanità, che la partita sia finita bene o meno: c’è chi viene in cucina a darti il cinque, chi scherza e chiacchiera, ma una cosa che accomuna tutti è certamente la gran Fame!”. “La pinsa è amatissima – aggiunge Montuori -, li appaga e li ristora, è come un rituale mangiarla dopo le partite. Gli piacciono tutte, ma una di quelle che va di più è la ‘Cucchiaio’, con mozzarella, pomodorini confit e ricotta al pomodoro”. La straordinaria collaborazione avviata ad aprile ha portato all’edizione limitata di una speciale confezione della Pinsa Di Marco, “La Pinsa di Casa Azzurri”, disponibile sia retail che Horeca, che tutti possono trovare al supermercato per riprodurre a casa la squisita pinsa amata dai nostri campioni, anche grazie alle 8 ricette esclusive pensate proprio per loro, che si potranno leggere grazie a un QR code presente sul pack o accedendo a lapinsadicasaazzurri.it. Ufficio Stampa PRESS FOOD Per info: Valentina Vitale Cell. 3382069630 Giulia Ippolito Cell. 3934454616 mail: media@italicdigitaleditions.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)