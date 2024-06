Rossella De Cicco e i suoi ritratti di parole

(Adnkronos) – Roma, 14 giugno 2024. "Quel giorno lo ricordo bene perché fu l'inizio della mia carriera artistica". Rossella De Cicco, ex consulente finanziaria con la passione per la poesia, ha coltivato per venti anni il suo hobby per poi, una volta lasciato il lavoro principale, abbracciarlo definitivamente: "La mia prima esperienza è del 2004 -ricorda la De Cicco- quando, in una mostra fotografica, ogni opera era corredata da alcuni miei versi che si ispiravano a quegli scatti. Un signore mi chiese un autografo e io, prima di concederglielo, gli dissi che non ero mica famosa. Lo diventerai ne sono certo, mi ribatté. Tanto certo che questa firma la conserverò gelosamente, continuò. Un episodio che mi colpì profondamente e mi incoraggiò ad andare avanti". Da quella mostra, la De Cicco ha continuato a nutrire la sua vena poetica, il suo talento innato: "Sono un'artista -spiega- e ne sono oggi più consapevole di qualche anno fa. Sono un'artista perché io compongo quelli che definisco ritratti di parole. Ho iniziato con gli amici ai quali ho dedicato una poesia capace di raccontarli, come fa un pittore su una tela. Poi ho continuato con persone di cui non sapevo assolutamente nulla ma, nonostante ciò, sono riuscita a inquadrarli in modo preciso, a tal punto da creare emozioni forti in chi quei versi li ha ricevuti. Amici e non amici che oggi, a distanza di anni, mi dicono di conservare quel componimento come una delle cose più care. C'è chi lo tiene nel cassetto dei beni preziosi, chi lo ha nel portafogli, chi lo ha addirittura incorniciato". Una maturazione quella della De Cicco che tuttavia resta sempre in cammino: "Negli anni -sottolinea- ho trovato il libretto di istruzioni per regalare, con le mie parole, emozioni. Ma di certo non ho alcuna voglia di interrompere il mio percorso di crescita. In diversi eventi, i miei ritratti di parole sono diventati una vera e propria attrattiva, tanto che, in un matrimonio, li hanno usati come bomboniere. Sono insomma una poetessa performer che, in qualsiasi evento, posso regalare emozioni ai partecipanti che spesso restano stupiti dalla precisione con cui riesco a ritrarre l’animo delle persone. Voglio specializzarmi in questa direzione perché si tratta di un mai visto che è destinato a riscuotere un grande successo: Ulteriori info sul mio sito www.rosselladecicco.it ”. Sono insomma tanti i progetti in cantiere e, fra questi, quello di pubblicare un romanzo che custodisco gelosamente. “Oggi -conclude la De Cicco- ho lasciato il mio lavoro in ambito finanziario e ho deciso di trasformare la mia passione in qualcosa di più. Non riesco a vivere senza esprimermi liberamente e ho l'obiettivo di essere conosciuta da più persone possibili. Voglio insomma moltiplicare i miei ritratti di parole e tirare via sensazioni forti da chi è raggiunto dai miei versi. Cosa c'è di più grande?". Per informazioni:

