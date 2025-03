R&S Ponteggi, Napoli: “Lavoro sicuro in quota, il ruolo chiave delle piattaforme aeree”

(Adnkronos) – Soluzioni all’avanguardia nei cantieri per lavori fino a 43 metri di altezza garantendo massima sicurezza ed efficienza operativa Napoli, 11 marzo 2025, R&S Ponteggi, azienda di Napoli specializzata nel noleggio e nell’allestimento di ponteggi per cantieri edili e navali, ha ampliato la propria gamma di servizi introducendo l’utilizzo di macchine aeree e piattaforme a ragno capaci di raggiungere fino a 43 metri di altezza, assicurando massima efficienza operativa ed interventi in totale sicurezza e garantendo supporto ed assistenza per tutto il periodo di noleggio. “Oltre alla solidità offerta dagli stabilizzatori, queste piattaforme sono dotate di sistemi di sicurezza avanzati, quali i sensori di carico, i limitatori di velocità e le barriere di protezione. Inoltre, sono progettate per fornire agli operatori comandi intuitivi ed un ambiente di lavoro ergonomico”, spiega Umberto Raiano, titolare di R&S Ponteggi. “Queste caratteristiche le rendono ideali per lavori di manutenzione, installazione e ristrutturazione anche in strutture di grandi altezze. Inoltre, la loro conformazione compatta e la facilità di manovra permettono di eseguire interventi anche in ambienti ristretti o difficili da raggiungere”. R&S Ponteggi di Napoli, vanta un’esperienza pluriennale nell’installazione e noleggio ponteggi con possibilità di un’offerta all inclusive. Grazie al vasto background, l’azienda partenopea è arrivata a rappresentare una garanzia di qualità ed affidabilità su tutto il territorio nazionale e all’estero. Questo la rende oggi partner ideale per il cliente pubblico e per le aziende private che desiderano massima professionalità negli interventi, con operatori qualificati e progettisti professionisti. “L’adozione di macchine d’avanguardia rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel settore cantieristico, permettendo di affrontare con successo le sfide legate ai lavori in altezza”, prosegue Raiano. “Il noleggio di piattaforme aeree a ragno si aggiunge ai servizi tradizionali dell’azienda, che includono: studi di fattibilità, noleggio di ponteggi, coperture temporanee, reti e parapetti anticaduta, impianti antifurto e di illuminazione per cantieri, torri di carico/scarico, scale temporanee. Ci occupiamo anche del trasporto, montaggio e smontaggio dei ponteggi, offrendo un servizio completo e puntuale ai nostri clienti”. In ambito cantieristico, la sicurezza e l’efficienza sono fondamentali per garantire il successo di ogni progetto. Proprio per questo R&S Ponteggi effettua puntualmente tutti i controlli sistematici della tenuta meccanica e strutturale dei mezzi, ponendosi quale presidio affidabile della catena della sicurezza che dal produttore arriva all’utilizzatore finale. In aggiunta, ogni volta che la piattaforma rientra da un noleggio viene eseguita un’accurata ispezione per individuare e sanare eventuali danni o guasti così da garantire nei cantieri livelli di performance e sicurezza sempre costanti. Come afferma Raiano: “La nostra missione è fornire ai nostri clienti strumenti e servizi che uniscano tecnologia avanzata, performance e massima sicurezza, per realizzare progetti di cantierizzazione ad hoc nel rispetto delle normative di settore”. Grazie a queste soluzioni, R&S Ponteggi si conferma un punto di riferimento nel panorama cantieristico, rispondendo alle esigenze sempre più complesse di un mercato in continua evoluzione.

