Salute. I dirigenti scelgono l’eccellenza sanitaria di ISMETT

Palermo, 26 ottobre 2024 – Prende il via oggi la convenzione tra Fasdac (Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime) e una delle eccellenze della ricerca scientifica italiane, l’ISMETT, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nato a Palermo grazie ad una partnership internazionale fra Regione Siciliana ed il Centro Medico dell’Università di Pittsburgh (UPMC). Una collaborazione per dare avvio a un programma di prevenzione presso la comunità dei manager siciliani volto alla salvaguardia dalle malattie e dai tumori al pancreas. Una delle patologie più insidiose perché asintomatica se non in stadi già avanzati. “Una nuova convenzione – spiega Riccardo Rapezzi, Presidente Fasdac – che nasce nell’ottica di offrire ai nostri assistiti una proposta sanitaria sempre più ampia, qualitativa e specialistica. Per questo abbiamo scelto proprio l’ISMETT – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali d’organo. Offriremo ai nostri assistiti le attività di analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, prestazioni medico specialistiche e prevenzione del Pancreas di primo e secondo livello. Siamo convinti che una corretta prevenzione unita a controlli periodici siano gli strumenti migliori per ridurre il rischio di ammalarsi e quindi affrontare una vita decisamente più serena”. “Da oggi la nostra comunità con oltre 1700 manager su tutto il territorio regionale – spiega Carmine Pallante, Presidente Manageritalia Sicilia – potrà godere di nuovi servizi a tutela della propria salute poiché siamo conviti che la prevenzione consenta non solo costi minori per l’intero sistema Paese oltre a essere un viatico per una maggiore crescita economica. Abbiamo il dovere di pensare a una sanità ad accesso universale, dal funzionamento ineccepibile e al passo con i tempi, capace di evitare gli sprechi e nella quale lo sviluppo delle tecnologie non sia fine a se stesso ma in grado di aprire strade nuove per assicurare a tutti una qualità della vita migliore” In Italia, secondo i dati dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM), dal 2020 si è registrata una crescita significativa dell’incidenza dell’adenocarcinoma del pancreas tra gli uomini, sebbene si manifesti senza grandi differenze in entrambi i sessi. Il carcinoma pancreatico è una delle neoplasie a prognosi più infausta, rappresentando la quarta causa di morte nel sesso femminile (7%) e la sesta nel sesso maschile (5%), con una sopravvivenza a 5 anni dell’8% e a 10 anni del 3%. Esistono diversi tipi di tumori del pancreas, ma l’adenocarcinoma è la neoplasia del pancreas più comune. Si tratta di una malattia che origina nei dotti che trasportano gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas, le cui cause sono ancora sconosciute. Si forma in seguito all’accumulo di cellule che hanno subìto un’alterazione genetica che le porta a moltiplicarsi in maniera incontrollata, senza mai morire, e che cresce e si diffonde rapidamente. Per questo si tratta di una neoplasia di difficile diagnosi soprattutto a uno stadio iniziale, da qui l’importanza di una corretta prevenzione e dei controlli. I Dirigenti iscritti a Manageritalia potranno beneficiare in convenzione diretta col Fasdac dei vari servizi offerti e gratuitamente del modulo Programma Pancreas offerto da ISMETT a partire dal prossimo mese di novembre.

MANAGERITALIA Sicilia (www.manageritalia.it) – (Associazione siciliana dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa 200 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L'Associazione siciliana, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull'intero territorio nazionale, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Oggi MANAGERITALIA significa oltre 43.000 manager in Italia.