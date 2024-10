Schneider Electric e Alstom si focalizzano sull’impatto ambientale del settore della mobilità

(Adnkronos) –

Bergamo, 18 ottobre 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato una collaborazione con il suo partner di lunga data Alstom; l’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare e fornire soluzioni sostenibili ai clienti del settore mobility. Schneider Electric è un leader affermato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e Alstom è un leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. La loro collaborazione ha fatto un passo avanti con la sottoscrizione da parte di Schneider Electric della carta dell’Alliance Partnership Program di Alstom, avvenuta durante l’edizione 2024 di InnoTrans. Le due aziende lavoreranno a stretto contatto per ridurre l’impatto ambientale dell’industria della mobilità. Le soluzioni includono: • l’adozione di tecnologie innovative e a minore peso di emissioni, come i quadri elettrici di media tensione privi di gas SF-6; • supportare la circolarità e limitare l’impatto ambientale delle apparecchiature in tutto il ciclo di vita; • aumentare l’efficienza energetica con l’adozione di tecnologie evolute, software e prodotti che ottimizzano l’uso dell’energia; • ridurre le emissioni Scope 1,2 e 3 per raggiungere gli obiettivi di Alstom, validati da Science Based Target Initative in linea con l’Accordo di Parigi. La collaborazione indirizzerà anche l’esigenza di digitalizzare la mobilità del futuro. Software e servizi digitali possono identificare aree di miglioramento per tutto il settore. Ad esempio, tecnologie connesse come i sensori possono raccogliere dati da usare per la manutenzione predittiva e operare in modo più sicuro e da remoto. Nel 2023, Schneider Electric ha supportato Alstom nell’esecuzione di un nuovo contratto di acquisto di energia (PPA – Power Purchase Agreement) incentrato sullo sviluppo del solare in Andalusia, in Spagna. Il progetto ha sfruttato l’esperienza di Schneider Electric in questo ambito, tra cui la sua leadership nei contratti di acquisto strategici e nelle negoziazioni. Il Power Purchase Agreement da 160 GWh/anno di energia solare copre circa l’80% del consumo elettrico di Alstom in Europa.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

