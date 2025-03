“Sconfort Zone” di Maccio Capatonda sceglie una delle migliori SPA di Roma come location d’eccezione

(Adnkronos) –

Roma, 25 marzo 2025 – Una vasca termale, luci soffuse, un’atmosfera sospesa tra comfort e delirio creativo. È in questo scenario che prendono vita alcune delle scene più surreali e intense della nuova serie di Maccio Capatonda, Sconfort Zone, disponibile ora su Prime Video.

La serie – appena uscita e già tra i titoli più visti in Italia – segue Capatonda alle prese con una profonda crisi creativa, tra tentativi di risalita, momenti di autoironia e confronti con colleghi e amici del mondo della comicità contemporanea. In diverse scene, Maccio si ritrova immerso in una SPA insieme a Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Fru dei The Jackal. Non è solo un momento di relax, ma un vero “viaggio mentale”, una sorta di monologo interiore collettivo, dove le nuove voci della comicità italiana si confrontano – e si scontrano – con l’icona satirica che li ha ispirati.

Una SPA che si trasforma in set cinematografico

Tra vasche idromassaggio, percorsi benessere e ambienti eleganti, la SPA scelta come location si rivela lo spazio ideale per dare corpo e atmosfera a una serie che mescola introspezione e comicità grottesca. Le riprese si svolgono in diversi ambienti del centro benessere, che si presta perfettamente al tono surreale e raffinato della narrazione. Il risultato è una fusione originale tra fiction e realtà, in cui la cura per il dettaglio scenografico valorizza ancora di più l’esperienza visiva dello spettatore.

Il relax diventa simbolo di (s)conforto creativo

Il contrasto tra il benessere esteriore e il caos interiore del protagonista rende le scene ambientate in SPA tra le più evocative della serie. Luogo di tranquillità apparente, lo spazio diventa teatro di dubbi, autoanalisi e ironia esistenziale. Ed è proprio questa ambivalenza a rendere le sequenze così potenti e riuscite.

Ma qual è questa SPA?

La struttura protagonista di queste scene è V-SPA ROMA, una delle SPA più apprezzate della Capitale. Elegante, riservata e moderna, V-SPA ROMA è da sempre sinonimo di qualità, accoglienza e benessere, gestita da BF Wellness e dalla SPA Manager Sabrina Andriaccio. Oggi si rivela anche cornice perfetta per la nuova comicità italiana, in bilico tra il bisogno di rilassarsi e quello di ritrovare sé stessi.