Serie A – Napoli-Como, anticipo spettacolo al Maradona. Verona-Venezia: trionfo gialloblù, nel derby salvezza, a 2,15 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 03 ottobre 2024 – La Serie A viaggia spedita verso la seconda pausa stagionale dedicata alle Nazionali e, il settimo turno di campionato, viene aperto dalla capolista Napoli che ospita, al Maradona, il sorprendente Como di Cesc Fabregas. Le due formazioni non si sfidano da 20 anni e gli esperti Sisal ritengono Lukaku e compagni favoriti a 1,47 con il blitz dei lariani a 7,00 mentre si scende a 4,50 per il pareggio. Il Como ha sconfitto il Napoli in sole 5 occasioni, su 32 confronti diretti, ma la curiosità è che ha una striscia aperta di tre successi consecutivi anche se non si sfidano da 20 anni. Si preannuncia una partita divertente tanto che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, appare assai probabile. Decisamente alte le chance di una rete dalla panchina, ipotesi in quota a 2,00, ma attenzione al VAR, dato a 3,25, e a un rigore, a 2,75: entrambe le situazioni potrebbero indirizzare la gara in un senso o in un altro. Romelu Lukaku, primo marcatore a 4,00, vuole mettere un altro sigillo sulla sua stagione mentre David Neres, gol o assist a 1,67, sogna un’altra gara da incorniciare. Cesca Fabregas punta molto su Patrick Cutrone, nel tabellino dei marcatori a 4,50, e sul gioiellino spagnolo Nico Paz: la prima rete in Serie A o il quarto assist in campionato per l’ex Real Madrid sono offerti a 4,50. Venerdì sera è in programma anche il derby veneto tra Verona e Venezia, entrambe alla ricerca disperata di punti. Gli esperti Sisal ritengono i gialloblù favoriti a 2,15 contro il 3,50 dei lagunari mentre la divisione della posta è offerta a 3,25. Piccola curiosità statistica: il Verona è l’unica squadra a non aver mai pareggiato in Serie A. Punti pesanti in palio e tanto timore: normale che l’Under, a 1,72, si faccia preferire all’Over, a 2,00: di conseguenza un risultato esatto di 2-0 si gioca a 10,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 19 volte la posta quello in favore del Venezia. Anche se regionale, un derby rimane un derby tanto che un’espulsione, a 3,80, potrebbe fare la sua comparsa nel match. Sfida nella sfida quella tra i due bomber nordici, il danese Casper Tengstedt e il finlandese Joel Pohjanpalo: i cannonieri di Verona e Venezia sono appaiati in quota a 3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)