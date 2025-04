SNAI – Champions League: Inter a caccia della semifinale Bayern avanti nei 90’, Inzaghi in pole per la qualificazione

(Adnkronos) – A San Siro i nerazzurri difendono un gol di vantaggio: segno «2» nei 90’ a 2,50, con l’«1» a ruota a 2,65, ma per l’accesso alla semifinale non c’è storia dopo l’1-2 di Monaco: 1,33 a 3,30 Milano, 15 aprile – Il primo round è andato all’Inter, ma i nerazzurri devono completare l’opera. Mercoledì a San Siro si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con la squadra di Simone Inzaghi che difende il gol di vantaggio conquistato all’Allianz Arena. Le quote Snai per i secondi 90 minuti del doppio confronto sono in equilibrio quasi totale: il «2» parte a 2,50, con l’«1» subito dietro a 2,65 e il pareggio più in alto a 3,55. Per i 90 minuti regolamentari, l’Over (uscito anche all’Allianz Arena) si gioca a 1,70 con l’Under a 2,05; più netta la forbice tra Goal (1,57) e No Goal (2,25).

Marcatori Un altro gol di Lautaro Martinez, dopo quello dell’andata, paga 2,50; alle spalle dell’argentino ci sono Thuram (3,00), Arnautovic (3,50) e Taremi (4,00). Un’altra rete di Frattesi, anche lui a segno a Monaco, è invece a 5,00. Il pericolo numero 1 per la porta nerazzurra è Harry Kane, a 2,50 come Lautaro.

Antepost Se il Bayern è favorito per i 90 minuti regolamentari, l'Inter è nettamente avanti nel testa a testa per il passaggio del turno: Inzaghi in semifinale a 1,33, tedeschi avanti a 3,30. La vittoria in Germania ha fatto anche crollare la quota per il trionfo finale dell'Inter, che valeva 10 e oggi è a 6,50. In testa, ora, ci sono Psg e Barcellona a 3,25.