SNAI – Conference League: esordio in discesa per la Fiorentina. A 1,20 la vittoria con la Puskas Akademia

Milano, 21 agosto – Anche per questa stagione, sarà la Fiorentina a rappresentare l’Italia in Conference League. Dopo due finali perse nelle ultime due edizioni, la squadra viola – passata dalle mani di Vincenzo Italiano a quelle di Raffaele Palladino – debutta giovedì sera al Franchi nell’andata del playoff contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Sembra, almeno nelle quote Snai, solo una formalità per la Fiorentina, con l’«1» che si gioca a 1,20. Se per il pareggio si sale a 5,75, un successo della Puskas Akademia nei primi 90’ del doppio confronto è offerto addirittura a 10 volte la posta. Per l’«1» con handicap -1 (vittoria con almeno due gol di scarto) la quota arriva a 1,60, per l’handicap -2 a 2,65, per l’handicap -3 a 5,00.

Under e over Vista la differenza enorme di valori in campo, è probabile che Fiorentina-Puskas Akademia sia una partita con almeno tre gol: se l’Under è in lavagna a 2,30, l’Over si gioca a 1,53. Il No Goal, legato più alla possibilità che siano gli ungheresi a non segnare, vale invece 1,65, con il Goal a 2,05. Il 2-0, infatti, è il risultato esatto più probabile, seguito dal 3-0 a 7,25 e dall’1-0 a 7,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

